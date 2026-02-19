Рейтинг@Mail.ru
17:40 19.02.2026 (обновлено: 17:52 19.02.2026)
Песков высказался о допуске российских паралимпийцев на соревнования
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия приветствует решение о допуске российских паралимпийцев на соревнования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы приветствуем такое решение о допуске наших паралимпийцев. Им предоставлена возможность с нашим флагом выступать на соревнованиях", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будут разыграны 79 комплектов медалей.
Допуск россиян к соревнованиям защитил основы паралимпизма, заявил Песков
