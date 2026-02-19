Рейтинг@Mail.ru
"Похоже на розыгрыш": Проводников прокомментировал возможный бой с Пакьяо
Единоборства
 
18:22 19.02.2026
"Похоже на розыгрыш": Проводников прокомментировал возможный бой с Пакьяо
"Похоже на розыгрыш": Проводников прокомментировал возможный бой с Пакьяо - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Похоже на розыгрыш": Проводников прокомментировал возможный бой с Пакьяо
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Руслан Проводников заявил, что бой против экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
единоборства
спорт
бокс
мэнни пакьяо
руслан проводников
спорт, бокс, мэнни пакьяо, руслан проводников
Единоборства, Спорт, Бокс, Мэнни Пакьяо, Руслан Проводников
"Похоже на розыгрыш": Проводников прокомментировал возможный бой с Пакьяо

Проводников назвал возможный бой с Пакьяо самым большим чудом в карьере

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Руслан Проводников
Руслан Проводников - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Руслан Проводников. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Руслан Проводников заявил, что бой против экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо станет для него самым большим чудом в карьере, но пока эта информация больше похожа на розыгрыш.
В среду стриминговый сервис DAZN сообщил, что Проводников проведет бой против Пакьяо 18 апреля в Лас-Вегасе (США).
«
"Мне тяжело сейчас что-то говорить, потому что для меня все это больше похоже на розыгрыш. Ну какой бой с Мэнни Пакьяо в Лас-Вегасе, да вы что? В день анонса мне звонили совсем дальние знакомые. Я даже думал: "Ничего себе, кто обо мне вспомнил". А они говорили про бой с Пакьяо. А я думаю, что меня разыгрывают. В общем, преждевременно говорить об этом поединке. Повторюсь, для меня это больше похоже на розыгрыш. Когда я выйду на ринг с Мэнни Пакьяо, тогда можно о чем-то говорить. Вы же знаете, что я открыт для всего. Готов драться в любой момент. Я верю в чудеса. И если такой бой случится, для меня это будет самым большим чудом в карьере", - цитирует Проводникова официальный сайт Федерации бокса России.
Проводникову 42 года. За свою карьеру россиянин встречался с такими известными боксерами, как Тимоти Брэдли, Майк Альварадо, Крис Алджиери и Лукас Маттиссе. В 30 боях в профессиональном боксе на его счету 25 побед (18 - нокаутом) и пять поражений. Россиянин не проводил официальных боев с 2016 года, когда проиграл Джону Молине. В декабре 2021 года он провел выставочный поединок по правилам бокса против экс-претендента на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинова и одержал победу. Бой не был санкционирован Федерацией бокса России.
Последний раз 47-летний Пакьяо выходил на ринг 20 июля в Лас-Вегасе против американца Марио Барриоса. Бой продлился все 12 раундов и завершился вничью. Данное противостояние стало первым для филиппинца после четырехлетнего перерыва. Пакьяо является единственным боксером, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Ничья с Барриосом стала для него третьей в карьере. Также он одержал 62 победы (39 - нокаутом) и потерпел восемь поражений. В августе 2021 года Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу единогласным решением судей, а в сентябре того же года объявил о завершении спортивной карьеры. В декабре 2024 года он был включен в Международный зал славы бокса.
Единоборства Спорт Бокс Мэнни Пакьяо Руслан Проводников
 
