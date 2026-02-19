"Похоже на розыгрыш": Проводников прокомментировал возможный бой с Пакьяо

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Руслан Проводников заявил, что бой против экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо станет для него самым большим чудом в карьере, но пока эта информация больше похожа на розыгрыш.

Последний раз 47-летний Пакьяо выходил на ринг 20 июля в Лас-Вегасе против американца Марио Барриоса. Бой продлился все 12 раундов и завершился вничью. Данное противостояние стало первым для филиппинца после четырехлетнего перерыва. Пакьяо является единственным боксером, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Ничья с Барриосом стала для него третьей в карьере. Также он одержал 62 победы (39 - нокаутом) и потерпел восемь поражений. В августе 2021 года Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу единогласным решением судей, а в сентябре того же года объявил о завершении спортивной карьеры. В декабре 2024 года он был включен в Международный зал славы бокса.