"Скучает по России": норвежец и русский обнялись на Олимпиаде в Италии

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости, Сергей Смышляев. Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере российский лыжник Алексей Петухов рассказал о теплой встрече на Играх в Италии с двукратным олимпийским чемпионом норвежцем Петтером Нортугом.
Петухов на Олимпиаде-2010 в паре с Николаем Мориловым взял бронзу в командном спринте, победу в той гонке одержали Нортуг и Эйстейн Петтерсен.
"После спринтерской эстафеты поехали кататься на лыжах. С сыном едем, смотрю, у лыжника вдалеке техника прямо очень знакомая. Думаю: "Точно Петтер". Говорю сыну: "Хочешь с Нортугом сфоткаться?" Остановились, ждем, еще супруга с младшим сыном подошли. Остановил его, кричу: "Петтер, фото!" Узнал меня сразу, поболтали, поздравил его с норвежским золотом. Познакомил Петтера с семьей, очень дружелюбно пообщались", - рассказал Петухов.
Сделанный снимок Петухов опубликовал в социальных сетях, подписав фото фразой "Скучает по России".
© Фото : социальные сетиАлексей Петухов (справа) с семьей и Петтером Нортугом (посередине)
Алексей Петухов (справа) с семьей и Петтером Нортугом (посередине)