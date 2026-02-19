Рейтинг@Mail.ru
"Скучает по России": норвежец и русский обнялись на Олимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:02 19.02.2026 (обновлено: 20:15 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/petukhov-2075454081.html
"Скучает по России": норвежец и русский обнялись на Олимпиаде в Италии
"Скучает по России": норвежец и русский обнялись на Олимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Скучает по России": норвежец и русский обнялись на Олимпиаде в Италии
Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере российский лыжник Алексей Петухов рассказал о теплой встрече на Играх в Италии с двукратным олимпийским чемпионом... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T13:02:00+03:00
2026-02-19T20:15:00+03:00
лыжные гонки
спорт
петтер нортуг
алексей петухов
никита крюков
лыжные виды спорта
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075404926_0:99:2288:1385_1920x0_80_0_0_b27e53bb523f73ae9b3553c0a28d235a.jpg
https://ria.ru/20260103/nortug-2065769537.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075404926_0:0:2034:1525_1920x0_80_0_0_410ff12ab9784ab5c9234a24b0815bd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, петтер нортуг, алексей петухов, никита крюков, лыжные виды спорта, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Петтер Нортуг, Алексей Петухов, Никита Крюков, Лыжные виды спорта, Зимние Олимпийские игры 2026
"Скучает по России": норвежец и русский обнялись на Олимпиаде в Италии

Лыжник Петухов встретился с норвежцем Нортугом на Олимпийских играх в Италии

© Getty Images / Mike HewittАлексей Петухов (слева) и Петтер Нортуг (второй справа) на чемпионате мира-2015 в Фалуне
Алексей Петухов (слева) и Петтер Нортуг (второй справа) на чемпионате мира-2015 в Фалуне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Getty Images / Mike Hewitt
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости, Сергей Смышляев. Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере российский лыжник Алексей Петухов рассказал о теплой встрече на Играх в Италии с двукратным олимпийским чемпионом норвежцем Петтером Нортугом.
Петухов на Олимпиаде-2010 в паре с Николаем Мориловым взял бронзу в командном спринте, победу в той гонке одержали Нортуг и Эйстейн Петтерсен.
«
"После спринтерской эстафеты поехали кататься на лыжах. С сыном едем, смотрю, у лыжника вдалеке техника прямо очень знакомая. Думаю: "Точно Петтер". Говорю сыну: "Хочешь с Нортугом сфоткаться?" Остановились, ждем, еще супруга с младшим сыном подошли. Остановил его, кричу: "Петтер, фото!" Узнал меня сразу, поболтали, поздравил его с норвежским золотом. Познакомил Петтера с семьей, очень дружелюбно пообщались", - рассказал Петухов.
Сделанный снимок Петухов опубликовал в социальных сетях, подписав фото фразой "Скучает по России".
© Фото : социальные сетиАлексей Петухов (справа) с семьей и Петтером Нортугом (посередине)
Алексей Петухов (справа) с семьей и Петтером Нортугом (посередине) - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : социальные сети
Алексей Петухов (справа) с семьей и Петтером Нортугом (посередине)
Норвежский лыжник Петтер Нортуг - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Ждал, когда позовет Путин. Последний норвежец, который любил русских
3 января, 10:00
 
Лыжные гонкиСпортПеттер НортугАлексей ПетуховНикита КрюковЛыжные виды спортаЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала