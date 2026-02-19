"Скучает по России": норвежец и русский обнялись на Олимпиаде в Италии

«

"После спринтерской эстафеты поехали кататься на лыжах. С сыном едем, смотрю, у лыжника вдалеке техника прямо очень знакомая. Думаю: "Точно Петтер". Говорю сыну: "Хочешь с Нортугом сфоткаться?" Остановились, ждем, еще супруга с младшим сыном подошли. Остановил его, кричу: "Петтер, фото!" Узнал меня сразу, поболтали, поздравил его с норвежским золотом. Познакомил Петтера с семьей, очень дружелюбно пообщались", - рассказал Петухов.