Петросян заявила четверной на произвольную программу на Олимпиаде

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян обновила заявку на произвольную программу на Олимпийских играх 2026 года, добавив четверной тулуп, следует из документов на сайте турнира.

Обновленная заявка фигуристки выглядит следующим образом: четверной тулуп, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад тройной флип - тройной тулуп, а также сольный флип в три оборота. Петросян является единственной спортсменкой, заявившей четверной прыжок на произвольную программу, еще у двух - американки Эмбер Гленн и японки Ами Накаи - заявлен тройной аксель.

Фигуристки представят произвольную программу в четверг, начало - 21:00 мск. Петросян будет выступать под 20-м стартовым номером. Во вторник российская фигуристка набрала 72,89 балла за короткую программу.