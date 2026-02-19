https://ria.ru/20260219/petrosyan-2075606342.html
Петросян заявила четверной на произвольную программу на Олимпиаде
Петросян заявила четверной на произвольную программу на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Петросян заявила четверной на произвольную программу на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян обновила заявку на произвольную программу на Олимпийских играх 2026 года, добавив четверной тулуп, следует из документов... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Петросян заявила четверной тулуп на произвольную программу на Олимпиаде
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян обновила заявку на произвольную программу на Олимпийских играх 2026 года, добавив четверной тулуп, следует из документов на сайте турнира.
Обновленная заявка фигуристки выглядит следующим образом: четверной тулуп, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад тройной флип - тройной тулуп, а также сольный флип в три оборота. Петросян
является единственной спортсменкой, заявившей четверной прыжок на произвольную программу, еще у двух - американки Эмбер Гленн и японки Ами Накаи
- заявлен тройной аксель.
Фигуристки представят произвольную программу в четверг, начало - 21:00 мск. Петросян будет выступать под 20-м стартовым номером. Во вторник российская фигуристка набрала 72,89 балла за короткую программу.
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница Финала Гран-при России.