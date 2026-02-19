Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
 
19:53 19.02.2026 (обновлено: 20:01 19.02.2026)
Стюарды осматривают баннеры болельщиков Петросян перед выступлением
Стюарды осматривают баннеры болельщиков Петросян перед выступлением
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МИЛАН, 19 фев - РИА Новости. Стюарды осматривают баннеры российских болельщиков фигуристки Аделии Петросян перед началом её выступления с произвольной программой на зимней Олимпиаде в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Вопросы у сотрудников ледовой арены вызвал чересчур большой баннер в поддержку российской фигуристки. Российских болельщиков попросили растянуть баннер по длине и после некоторых переговоров позволили пройти внутрь арены.
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
