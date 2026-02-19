Стюарды осматривают баннеры болельщиков Петросян перед выступлением

МИЛАН, 19 фев - РИА Новости. Стюарды осматривают баннеры российских болельщиков фигуристки Аделии Петросян перед началом её выступления с произвольной программой на зимней Олимпиаде в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Вопросы у сотрудников ледовой арены вызвал чересчур большой баннер в поддержку российской фигуристки. Российских болельщиков попросили растянуть баннер по длине и после некоторых переговоров позволили пройти внутрь арены.
Группа российских болельщиков вопреки действующему запрету на государственную символику 10 февраля принесла на выступление фигуриста Петра Гуменника на короткой программе соревнований национальный флаг РФ. По словам этих болельщиков, живущих в Милане, они уточнили этот вопрос у работников и не получили отказа на входе.
На выступлении Петросян с короткой программой стюарды следили за тем, чтобы на трибунах не было баннеров на русском языке и искали пронесенные на арену российские флаги.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпийской хартии, где сказано о недопустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.