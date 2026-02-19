Петросян зашла на два четверных прыжка в прогоне олимпийской программы

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела последнюю тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх в Милане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В тренировочном прогоне произвольной программы она выполнила каскад четверной тулуп - двойной тулуп, затем упала с сольного четверного тулупа, после чего сделала тройной сальхов, тройной риттбергер, каскады тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель и тройной флип - тройной тулуп, а также сольный флип в три оборота.