Жулин оценил шансы Петросян завоевать медаль на ОИ
спорт
россия
аделия петросян
александр жулин
зимние олимпийские игры 2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян должна включить в свою произвольную программу четверные прыжки, чтобы претендовать на медаль Олимпийских игр, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Александр Жулин.
В среду стало известно, что Петросян
не заявила четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде. Заявка не является обязательной к выполнению. 17 февраля в короткой программе россиянка стала пятой, набрав 72,89 балла. Промежуточное первое место занимает японка Ами Накаи (78,71), далее идут ее соотечественница Каори Сакамото
(77,23), американка Алиса Лю (76,59) и еще одна японка Монэ Тиба (74,00).
"Шансы завоевать олимпийскую медаль у Аделии Петросян приличные, но ей надо чисто прокатать произвольную программу. Из конкуренток мне очень понравилась Алиса Лю, она показала очень гармоничное катание. И японка с тройным акселем (лидер турнира Ами Накаи - прим. ред.), она очень опасна, если так же прокатает произвольную программу. И, конечно, Каори Сакамото. На мой взгляд, для борьбы за медали Аделии обязательно надо включать четверные прыжки в произвольную программу. Если она этого не сделает, то ей будет тяжело попасть в тройку призеров", - сказал двукратный призер Игр.
Произвольную программу женщины представят в четверг. Петросян будет выступать 20-й и выйдет на лед в 00:16 мск.