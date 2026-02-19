Жулин оценил шансы Петросян завоевать медаль на ОИ

"Шансы завоевать олимпийскую медаль у Аделии Петросян приличные, но ей надо чисто прокатать произвольную программу. Из конкуренток мне очень понравилась Алиса Лю, она показала очень гармоничное катание. И японка с тройным акселем (лидер турнира Ами Накаи - прим. ред.), она очень опасна, если так же прокатает произвольную программу. И, конечно, Каори Сакамото. На мой взгляд, для борьбы за медали Аделии обязательно надо включать четверные прыжки в произвольную программу. Если она этого не сделает, то ей будет тяжело попасть в тройку призеров", - сказал двукратный призер Игр.