17:51 19.02.2026 (обновлено: 17:52 19.02.2026)
Глава спортивного подразделения Rai уйдет с поста после критики из-за ОИ
милан, италия, кирсти ковентри, серджо маттарелла, мэрайя кэри, международный олимпийский комитет (мок), спорт
Милан, Италия, Кирсти Ковентри, Серджо Маттарелла, Мэрайя Кэри, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
Глава спортивного подразделения Rai уйдет с поста после критики из-за ОИ

© Getty Images / Mondadori PortfolioМикрофон с логотипом Rai Sport
МИЛАН, 19 фев – РИА Новости. Директор спортивного вещания итальянской государственной телерадиокомпании Rai Паоло Петрекка покинет пост после Зимней Олимпиады на волне критики, говорится в сообщении вещателя.
"Директор Rai Sport Паоло Петрекка вручил свой мандат генеральному директору Rai Джампаоло Росси и покинет свой пост по окончании Олимпийских игр в Милане-Кортине", - говорится в сообщении.
Ранее Петрекка подвергся широкому порицанию как комментатор церемонии открытия Олимпийских игр в Милане и Кортина-Д"Ампеццо. Во время трансляции Петрекка принял президента МОК Кирсти Ковентри за дочь президента Италии Серджо Маттареллы, не узнал чемпионок национальной сборной по волейболу и перепутал актрису Матильду Де Анджелис с певицей Мэрайей Кэри. Журналисты Rai 13 февраля провели частичную забастовку в знак осуждения главы спортивного вещания, выпуская свои материалы без подписей. Еще одну акцию протеста они намерены провести после Олимпиады.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Мерзавцы". Тарасова резко высказалась об организаторах ОИ
МиланИталияКирсти КовентриСерджо МаттареллаМэрайя КэриМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спорт
 
