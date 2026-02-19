Рейтинг@Mail.ru
Песков предсказал дальнейшие попытки ограничить российских паралимпийцев
17:39 19.02.2026 (обновлено: 18:38 19.02.2026)
Песков предсказал дальнейшие попытки ограничить российских паралимпийцев
Песков предсказал дальнейшие попытки ограничить российских паралимпийцев - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Песков предсказал дальнейшие попытки ограничить российских паралимпийцев
Требования ограничений в отношении российских паралимпийцев в Европе продолжатся, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Новости
европа, дмитрий песков, паралимпийские игры
Европа, Дмитрий Песков, Паралимпийские игры
Песков предсказал дальнейшие попытки ограничить российских паралимпийцев

Песков: попытки ограничить российских паралимпийцев в Европе продолжатся

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Требования ограничений в отношении российских паралимпийцев в Европе продолжатся, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг газета Repubblica сообщила, что глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после протестов Киева предложил избегать выдачи виз сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде.
"То, что такие фантомные боли вот этих требований ограничить так, ограничить сяк будут продолжаться, конечно, будут", - сказал Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
