Песков предсказал дальнейшие попытки ограничить российских паралимпийцев
Песков предсказал дальнейшие попытки ограничить российских паралимпийцев
Требования ограничений в отношении российских паралимпийцев в Европе продолжатся, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
европа, дмитрий песков, паралимпийские игры
Песков: попытки ограничить российских паралимпийцев в Европе продолжатся