https://ria.ru/20260219/peskov-2075549456.html
Спорт должен быть свободен от политики, заявил Песков
Спорт должен быть свободен от политики, заявил Песков - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Спорт должен быть свободен от политики, заявил Песков
Любой спорт, в том числе паралимпийский, должен быть свободен от политики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T17:37:00+03:00
2026-02-19T17:37:00+03:00
2026-02-19T18:26:00+03:00
спорт
дмитрий песков
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20260219/rossiya-2075550272.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дмитрий песков, паралимпийские игры
Спорт, Дмитрий Песков, Паралимпийские игры
Спорт должен быть свободен от политики, заявил Песков
Песков: любой спорт должен быть свободным от политики