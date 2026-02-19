Рейтинг@Mail.ru
Спорт должен быть свободен от политики, заявил Песков
17:37 19.02.2026 (обновлено: 18:26 19.02.2026)
Спорт должен быть свободен от политики, заявил Песков
Любой спорт, в том числе паралимпийский, должен быть свободен от политики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
спорт, дмитрий песков, паралимпийские игры
Спорт, Дмитрий Песков, Паралимпийские игры
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Любой спорт, в том числе паралимпийский, должен быть свободен от политики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что любой спорт, в том числе и паралимпийский, должен быть свободным от политики", - сказал Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в них россиян и белорусов с национальной символикой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Песков высказался о допуске российских паралимпийцев на соревнования
Вчера, 17:40
 
Спорт Дмитрий Песков Паралимпийские игры
 
