Олимпиада не должна становиться политической гонкой, заявил Песков

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинских чиновников о бойкоте Паралимпиады, заявил, что Олимпиада и Паралимпиада - это спортивные состязания, а не политические гонки.

Он отметил, что спорт никогда не должен становиться жертвой политики и что все спортсмены должны быть вправе свободно выступать на международных соревнованиях под флагами своих стран.