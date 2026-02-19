Рейтинг@Mail.ru
Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за России
12:46 19.02.2026 (обновлено: 12:50 19.02.2026)
Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за России
Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за России
Москва категорически не согласна с заявлениями представителей киевского режима, которые бойкотируют Паралимпиаду из-за флагов России и Белоруссии, сообщил... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
россия, москва, киев, дмитрий песков, министерство молодежи и спорта украины, паралимпийские игры
Россия, Москва, Киев, Дмитрий Песков, Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийские игры
Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за России

Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за флагов России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийского комитета России – паралимпийские игры в Пекине.
Флаг Паралимпийского комитета России – паралимпийские игры в Пекине. - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Паралимпийского комитета России – паралимпийские игры в Пекине.. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва категорически не согласна с заявлениями представителей киевского режима, которые бойкотируют Паралимпиаду из-за флагов России и Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что спорт никогда не должен становиться жертвой политики.
"И здесь мы, конечно же, видим де-факто слова украинских представителей, представителей киевского режима, которые говорят совсем об обратном. Мы категорически с этим не согласны", - сказал Песков.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: Италия предложила не дать визы сопровождающим паралимпийцев из России
Вчера, 11:23
 
РоссияМоскваКиевДмитрий ПесковМинистерство молодежи и спорта УкраиныПаралимпийские игры
 
