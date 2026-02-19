https://ria.ru/20260219/paralimpiada-2075448376.html
Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за России
Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за России
Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за России
Москва категорически не согласна с заявлениями представителей киевского режима, которые бойкотируют Паралимпиаду из-за флагов России и Белоруссии, сообщил... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
россия
москва
киев
дмитрий песков
министерство молодежи и спорта украины
паралимпийские игры
Кремль не согласился со словами Киева о бойкоте Паралимпиады из-за России
