Панарин провел первую тренировку в составе "Лос-Анджелес Кингз"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин провел первую тренировку в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте команды.
Панарин 5 февраля в результате обмена перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес" и заключил новый контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон.
Согласно видео, опубликованному журналистом Заком Дули в соцсети X, Панарин появился на льду одним из первых среди 20 игроков, которые приняли участие в тренировке. Россиянин вышел на площадку в джерси под номером 72 и играл в тройке нападения с Алексом Лаферрье и Тэйлором Уордом.
"Я знаю, что ему нравится бросать с левой руки, играя на противоположной стороне, он делает много поперечных передач, я это понял. Разговор с ним прошел легко. Затем я посмотрел, какие партнеры по команде ему лучше всего подойдут, и, как оказалось, Адриан Кемпе тоже бросает с нерабочей руки и играет на противоположной стороне площадки. По крайней мере, кажется, у него это неплохо получается, и посмотрим, как сложится их взаимодействие", - сказал главный тренер команды Джим Хиллер.
Панарину 34 года. До "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему для этого потребовалось 476 матчей.