Рейтинг@Mail.ru
Панарин провел первую тренировку в составе "Лос-Анджелес Кингз" - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:21 19.02.2026 (обновлено: 12:21 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/panarin-2075377392.html
Панарин провел первую тренировку в составе "Лос-Анджелес Кингз"
Панарин провел первую тренировку в составе "Лос-Анджелес Кингз" - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Панарин провел первую тренировку в составе "Лос-Анджелес Кингз"
Российский нападающий Артемий Панарин провел первую тренировку в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T08:21:00+03:00
2026-02-19T12:21:00+03:00
хоккей
артемий панарин
адриан кемпе
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075437301_295:0:1350:593_1920x0_80_0_0_2db3099bfa8bcb21c3110544bc65afad.jpg
https://ria.ru/20260219/khokkey-2075359579.html
https://ria.ru/20260205/khokkey-2072343472.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075437301_140:0:1340:900_1920x0_80_0_0_35ff4f3a03718b35687c050e1b020171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
артемий панарин, адриан кемпе, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Артемий Панарин, Адриан Кемпе, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Панарин провел первую тренировку в составе "Лос-Анджелес Кингз"

Панарин провел первую тренировку в составе клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз"

© Фото : NHL.comТренировка Артемия Панарина в "Лос-Анджелес Кингс"
Тренировка Артемия Панарина в Лос-Анджелес Кингс - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : NHL.com
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин провел первую тренировку в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте команды.
Панарин 5 февраля в результате обмена перешел из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес" и заключил новый контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон.
Хоккеист сборной США Куинн Хьюз празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
На Олимпиаде без сенсаций: звезды КХЛ сразятся с Америкой
Вчера, 02:05
Согласно видео, опубликованному журналистом Заком Дули в соцсети X, Панарин появился на льду одним из первых среди 20 игроков, которые приняли участие в тренировке. Россиянин вышел на площадку в джерси под номером 72 и играл в тройке нападения с Алексом Лаферрье и Тэйлором Уордом.
«
"Я знаю, что ему нравится бросать с левой руки, играя на противоположной стороне, он делает много поперечных передач, я это понял. Разговор с ним прошел легко. Затем я посмотрел, какие партнеры по команде ему лучше всего подойдут, и, как оказалось, Адриан Кемпе тоже бросает с нерабочей руки и играет на противоположной стороне площадки. По крайней мере, кажется, у него это неплохо получается, и посмотрим, как сложится их взаимодействие", - сказал главный тренер команды Джим Хиллер.
Панарину 34 года. До "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему для этого потребовалось 476 матчей.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Королевский обмен Панарина! Русский гений отказался от трансфера к Овечкину
5 февраля, 01:15
 
ХоккейАртемий ПанаринАдриан КемпеЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала