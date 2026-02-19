https://ria.ru/20260219/ozdoev-2075623841.html
ПАОК Оздоева уступил в первом матче раунда плей-офф ЛЕ
Греческий ПАОК на своем поле проиграл испанской "Сельте" в первом матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
футбол
спорт
яго аспас
магомед оздоев
паок
сельта
ПАОК уступил "Сельте" в раунде плей-офф ЛЕ, Оздоев отыграл всю встречу
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Греческий ПАОК на своем поле проиграл испанской "Сельте" в первом матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Яго Аспас (34-я минута) и Уиллиот Сведберг (43). У ПАОКа отличился шведский форвард Александр Еремеев (77), для которого забитый гол стал дебютным в составе клуба в еврокубках.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
Ответная встреча между командами пройдет 26 февраля в испанском Виго.
Результаты остальных матчей дня:
- "Бранн" (Норвегия) - "Болонья" (Италия) - 0:1;
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Генк" (Бельгия) - 1:3;
- "Фенербахче" (Турция) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 0:3.