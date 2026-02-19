https://ria.ru/20260219/ontario-2075464160.html
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккейных матчей на ОИ
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккейных матчей на ОИ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккейных матчей на ОИ
В провинции Онтарио школьникам разрешили не посещать занятия, если учебное время совпадает с началом матчей мужской и женской сборных Канады на олимпийском... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T13:33:00+03:00
2026-02-19T13:33:00+03:00
2026-02-19T13:33:00+03:00
хоккей
канада
онтарио
финляндия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075088258_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_ea115c75f4f955c77fa6acceaf1721c0.jpg
https://ria.ru/20260219/khokkey-2075359579.html
канада
онтарио
финляндия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075088258_286:0:2510:1668_1920x0_80_0_0_19653950214ae484e78239a60ffd400d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, онтарио, финляндия, зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Канада, Онтарио, Финляндия, Зимние Олимпийские игры 2026
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккейных матчей на ОИ
В Онтарио школьникам разрешили прогулы для просмотра матчей сборных на ОИ