Рейтинг@Mail.ru
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккейных матчей на ОИ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:33 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/ontario-2075464160.html
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккейных матчей на ОИ
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккейных матчей на ОИ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккейных матчей на ОИ
В провинции Онтарио школьникам разрешили не посещать занятия, если учебное время совпадает с началом матчей мужской и женской сборных Канады на олимпийском... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T13:33:00+03:00
2026-02-19T13:33:00+03:00
хоккей
канада
онтарио
финляндия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075088258_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_ea115c75f4f955c77fa6acceaf1721c0.jpg
https://ria.ru/20260219/khokkey-2075359579.html
канада
онтарио
финляндия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075088258_286:0:2510:1668_1920x0_80_0_0_19653950214ae484e78239a60ffd400d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
канада, онтарио, финляндия, зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Канада, Онтарио, Финляндия, Зимние Олимпийские игры 2026
В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккейных матчей на ОИ

В Онтарио школьникам разрешили прогулы для просмотра матчей сборных на ОИ

© REUTERS / Mike SegarХоккеист сборной Канады Сидни Кросби (по центру) на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби (по центру) на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби (по центру) на Олимпиаде-2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В провинции Онтарио школьникам разрешили не посещать занятия, если учебное время совпадает с началом матчей мужской и женской сборных Канады на олимпийском хоккейном турнире, сообщил министр образования Онтарио Пол Каландра в соцсети X.
"В знак признания Олимпийских игр и этого захватывающего времени для сборной Канады я поручаю всем школьным советам разрешить ученикам смотреть как женские, так и мужские хоккейные матчи в учебное время. Такие большие игры важны не только из-за результата - это возможность сплотиться и поддержать одних из лучших спортсменов Канады", - заявил Каландра.
Мужская сборная Канады 20 февраля проведет полуфинальный матч против команды Финляндии. Женская национальная команда 19 февраля сыграет с американками в финале турнира. Решающий матч мужского олимпийского турнира состоится 22 февраля, в заключительный день Игр в Италии.
Хоккеист сборной США Куинн Хьюз празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
На Олимпиаде без сенсаций: звезды КХЛ сразятся с Америкой
Вчера, 02:05
 
ХоккейКанадаОнтариоФинляндияЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала