Шарапова посетит выступление Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Фигурное катание
 
20:09 19.02.2026
Шарапова посетит выступление Петросян на Олимпиаде
Шарапова посетит выступление Петросян на Олимпиаде
Российская теннисистка Мария Шарапова посетит произвольную программу фигуристок на Олимпийских играх 2026 года, в которой будет выступать ее соотечественница... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Фигурное катание, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Шарапова посетит выступление Петросян на Олимпиаде

Шарапова посетит выступление Петросян в произвольной программе на Олимпиаде

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова посетит произвольную программу фигуристок на Олимпийских играх 2026 года, в которой будет выступать ее соотечественница Аделия Петросян, сообщает "Спорт-Экспресс".
Фигуристки представят произвольную программу в четверг, начало - 21:00 мск. Петросян будет выступать под 20-м стартовым номером.
Во вторник российская фигуристка набрала 72,89 балла за короткую программу, она идет пятой.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Как Петросян выиграть золото: полный расклад сил перед олимпийской битвой
Вчера, 14:15
 
Фигурное катаниеАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
