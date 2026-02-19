Шарапова посетит выступление Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова посетит произвольную программу фигуристок на Олимпийских играх 2026 года, в которой будет выступать ее соотечественница Аделия Петросян, сообщает "Спорт-Экспресс".