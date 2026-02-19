https://ria.ru/20260219/olimpiada-2075602624.html
Шарапова посетит выступление Петросян на Олимпиаде
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова посетит произвольную программу фигуристок на Олимпийских играх 2026 года, в которой будет выступать ее соотечественница Аделия Петросян, сообщает "Спорт-Экспресс".
Фигуристки представят произвольную программу в четверг, начало - 21:00 мск. Петросян будет выступать под 20-м стартовым номером.
Во вторник российская фигуристка набрала 72,89 балла за короткую программу, она идет пятой.