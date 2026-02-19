https://ria.ru/20260219/olimpiada-2075357875.html
Сборная США вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады
Сборная США по хоккею в овертайме одержала победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
