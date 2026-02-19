Рейтинг@Mail.ru
Сборная США вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады
Хоккей
Хоккей
 
01:45 19.02.2026 (обновлено: 02:59 19.02.2026)
Сборная США вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады
Сборная США вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Сборная США вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады
Сборная США по хоккею в овертайме одержала победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T01:45:00+03:00
2026-02-19T02:59:00+03:00
хоккей
спорт
дилан ларкин
куинн хьюз
зимние олимпийские игры 2026
сша
швеция
спорт, дилан ларкин, куинн хьюз, зимние олимпийские игры 2026, сша, швеция
Хоккей, Спорт, Дилан Ларкин, Куинн Хьюз, Зимние Олимпийские игры 2026, США, Швеция
Сборная США вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады

Сборная США обыграла шведов и вышла в полуфинал хоккейного турнира ОИ

© REUTERS / Marton MonusХоккеист сборной США Дилан Ларкин празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной США Дилан Ларкин празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Marton Monus
Хоккеист сборной США Дилан Ларкин празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сборная США по хоккею в овертайме одержала победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу сборной США. В составе победителей шайбы забросили Дилан Ларкин (32-я минута) и Куинн Хьюз (64). У шведов отличился Мика Зибанежад (59).
Olympic Games Final Stage
18 февраля 2026 • начало в 23:10
Закончен в OT
США
2 : 1
Швеция
31:03 • Дилан Ларкин
(Джек Хьюз, Квин Хьюс)
63:27 • Квин Хьюс
(Мэттью Болди, Остон Мэттьюс)
58:29 • Мика Зибанежад
(Лукас Рэймонд, Габриэль Ландескуг)
Американцы являются двукратными олимпийскими чемпионами, а также восьмикратными серебряными призерами Игр. В полуфинале сборная США 20 февраля сыграет с словаками.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Игроки сборной Финляндии Себастьян Ахо (слева) и Микаэль Гранлунд - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Сборная Финляндии вырвала победу у Швейцарии и вышла в полуфинал Олимпиады
18 февраля, 22:49
 
Хоккей
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
