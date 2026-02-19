https://ria.ru/20260219/olimpiada-2075345437.html
Двое россиян выступят на Олимпиаде в четверг
Двое россиян выступят на Олимпиаде в четверг - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Ски-альпинист Никита Филиппов и фигуристка Аделия Петросян выступят в четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
фигурное катание
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Фигурное катание
