Двое россиян выступят на Олимпиаде в четверг
Фигурное катание
Фигурное катание
 
00:07 19.02.2026 (обновлено: 00:13 19.02.2026)
Двое россиян выступят на Олимпиаде в четверг
Двое россиян выступят на Олимпиаде в четверг - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Двое россиян выступят на Олимпиаде в четверг
Ски-альпинист Никита Филиппов и фигуристка Аделия Петросян выступят в четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
фигурное катание
2026
Новости
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, фигурное катание
Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Фигурное катание
Двое россиян выступят на Олимпиаде в четверг

Россияне Филиппов и Петросян выступят на Олимпиаде 19 февраля

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ски-альпинист Никита Филиппов и фигуристка Аделия Петросян выступят в четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Филиппов примет участие в спринте, квалификация к которому начнется в 12:30 мск.
Петросян представит произвольную программу, соревнования начнутся в 21:00 мск. Россиянка, которая с 72,89 баллами занимает пятое место по итогам короткой программы, выйдет на лед под 20-м номером.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
 
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
 
