Конькобежец из Китая завоевал золото на Олимпиаде

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Китайский конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Италии на дистанции 1500 метров.

Нин Чжунъяню 26 лет. Он впервые в карьере завоевал золотую медаль Олимпиады. Ранее китайский конькобежец на Играх 2026 года дважды выигрывал бронзу - на дистанции 1000 метров и в командной гонке.