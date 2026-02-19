https://ria.ru/20260219/nina-2075604130.html
Конькобежец из Китая завоевал золото на Олимпиаде
Конькобежец из Китая завоевал золото на Олимпиаде
Китайский конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Италии на дистанции 1500 метров. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золото на Олимпиаде на дистанции 1500 метров