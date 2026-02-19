Рейтинг@Mail.ru
Конькобежец из Китая завоевал золото на Олимпиаде
20:21 19.02.2026 (обновлено: 21:01 19.02.2026)
Конькобежец из Китая завоевал золото на Олимпиаде
Конькобежец из Китая завоевал золото на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Конькобежец из Китая завоевал золото на Олимпиаде
Китайский конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Италии на дистанции 1500 метров. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T20:21:00+03:00
2026-02-19T21:01:00+03:00
спорт
кьелд нейс
зимние олимпийские игры 2026
конькобежный спорт
https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074425896.html
2026
спорт, кьелд нейс, зимние олимпийские игры 2026, конькобежный спорт
Спорт, Кьелд Нейс, Зимние Олимпийские игры 2026, Конькобежный спорт
Конькобежец из Китая завоевал золото на Олимпиаде

Конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золото на Олимпиаде на дистанции 1500 метров

© Getty Images / Dean MouhtaropoulosКитайский конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Италии на дистанции 1500 метров
Китайский конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Италии на дистанции 1500 метров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Getty Images / Dean Mouhtaropoulos
Китайский конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Италии на дистанции 1500 метров
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Китайский конькобежец Нин Чжунъянь завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Италии на дистанции 1500 метров.
Он показал результат 1 минута 41,98 секунды, установив олимпийский рекорд. Вторым стал американец Джордан Штольц (отставание - 0,77 секунды). Третье место занял действующий обладатель мирового рекорда нидерландец Кьелд Нёйс (+0,84).
Нин Чжунъяню 26 лет. Он впервые в карьере завоевал золотую медаль Олимпиады. Ранее китайский конькобежец на Играх 2026 года дважды выигрывал бронзу - на дистанции 1000 метров и в командной гонке.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Джордан Штольц - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Американский конькобежец Штольц с рекордом выиграл 500-метровку на Играх
14 февраля, 19:56
 
