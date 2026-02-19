МОК объяснил, почему россияне не получили смартфоны на Олимпиаде

МИЛАН, 19 фев - РИА Новости. Международный Олимпийский комитет заявил РИА Новости, что российские спортсмены не получили смартфоны Samsung на зимней Олимпиаде в Италии из-за необходимости соблюдения законодательства, запрещающего распространение этих устройств среди атлетов некоторых стран.