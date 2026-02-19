МОК объяснил, почему россияне не получили смартфоны на Олимпиаде

МИЛАН, 19 фев - РИА Новости. Международный Олимпийский комитет заявил РИА Новости, что российские спортсмены не получили смартфоны Samsung на зимней Олимпиаде в Италии из-за необходимости соблюдения законодательства, запрещающего распространение этих устройств среди атлетов некоторых стран.
"В целях соблюдения действующего законодательства распространение устройств среди спортсменов некоторых стран запрещено", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос агентства.
Как отмечается в заявлении, МОК приложил усилия для того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, "имели доступ к важной информации о соревнованиях и сервисам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства".
Компания Samsung следовала указаниям МОК касательно распределения смартфонов для олимпийцев, заявили ранее РИА Новости в компании.
Ранее один из южнокорейских брендов - спонсор Олимпиады - представил эксклюзивный смартфон-раскладушку для участников зимних Игр в Италии. На сайте компании подчеркивалось, что телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады. При этом российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, сообщил ски-альпинист Никита Филиппов.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В 2024 году на летней Олимпиаде в Париже российские атлеты также остались без телефонов от производителя, являющегося спонсором Игр.