В Минспорте назвали медаль ски-альпиниста Филиппова легендарной

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство спорта РФ в своем Telegram-канале назвало легендарной серебряную медаль российского ски-альпиниста Никиты Филиппова на зимних Олимпийских играх в Италии.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года.
"Историческая медаль в ски-альпинизме! Никита Филиппов стал серебряным призером Олимпийских игр - 2026! Стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине - по-настоящему легендарно! Никита, мы тобой гордимся", - говорится в сообщении.
Филиппов первым из россиян завоевал путевку на Игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России на Играх в этой дисциплине.
