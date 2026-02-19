В Минспорте назвали медаль ски-альпиниста Филиппова легендарной

Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года.

"Историческая медаль в ски-альпинизме! Никита Филиппов стал серебряным призером Олимпийских игр - 2026! Стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине - по-настоящему легендарно! Никита, мы тобой гордимся", - говорится в сообщении.