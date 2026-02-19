Сборная России могла бы побороться в финале Олимпиады, считает Михайлов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по хоккею смогла бы побороться в финале Олимпиады в Италии, если бы ее допустили, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
"Если говорить про полуфиналистов, то команды показывают хоккей на хорошем уровне. Конечно, очень плохо, что нас там нет, потому что мы были бы в лидерах и боролись в финале. Я в этом уверен", - сказал Михайлов.
"МОК и Международная федерация хоккея (IIHF) ищут все время новые ходы. Они нам только обещают, только "да-да". Но по каким параметрам включают другие команды? Если по спортивным, то мы должны быть там 100%, если по политическим вопросам, то всем этим руководителям международных федераций там делать нечего. Их всех пора переизбирать. Что МОК, что IIHF. Политика должна быть вне спорта, а если политика вмешивается, то должна расходиться по всем национальным сборным. То, что наши ребята там не представлены, мягко сказать, - это неправильно, а жёстко сказать – это уже не напечатаете", - отметил он.