Рейтинг@Mail.ru
Сборная России могла бы побороться в финале Олимпиады, считает Михайлов - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:16 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/mihajlov-2075459815.html
Сборная России могла бы побороться в финале Олимпиады, считает Михайлов
Сборная России могла бы побороться в финале Олимпиады, считает Михайлов - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Сборная России могла бы побороться в финале Олимпиады, считает Михайлов
Сборная России по хоккею смогла бы побороться в финале Олимпиады в Италии, если бы ее допустили, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T13:16:00+03:00
2026-02-19T13:16:00+03:00
хоккей
спорт
россия
италия
ссср
борис михайлов
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация хоккея (iihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980323_0:108:3448:2048_1920x0_80_0_0_d90b12c6e4adc09cbe6c6f5431b1d76a.jpg
https://ria.ru/20260219/khokkey-2075359579.html
россия
италия
ссср
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980323_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_23722ac83ff87abf72a84c3229f5f8e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, ссср, борис михайлов, международный олимпийский комитет (мок), международная федерация хоккея (iihf), зимние олимпийские игры 2026, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Италия, СССР, Борис Михайлов, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация хоккея (IIHF), Зимние Олимпийские игры 2026, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Сборная России могла бы побороться в финале Олимпиады, считает Михайлов

Михайлов: сборная России по хоккею могла бы побороться в финале Олимпиады

© РИА Новости / Александр КряжевИгроки сборной "Россия 25"
Игроки сборной Россия 25 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Игроки сборной "Россия 25". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по хоккею смогла бы побороться в финале Олимпиады в Италии, если бы ее допустили, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
"Если говорить про полуфиналистов, то команды показывают хоккей на хорошем уровне. Конечно, очень плохо, что нас там нет, потому что мы были бы в лидерах и боролись в финале. Я в этом уверен", - сказал Михайлов.
"МОК и Международная федерация хоккея (IIHF) ищут все время новые ходы. Они нам только обещают, только "да-да". Но по каким параметрам включают другие команды? Если по спортивным, то мы должны быть там 100%, если по политическим вопросам, то всем этим руководителям международных федераций там делать нечего. Их всех пора переизбирать. Что МОК, что IIHF. Политика должна быть вне спорта, а если политика вмешивается, то должна расходиться по всем национальным сборным. То, что наши ребята там не представлены, мягко сказать, - это неправильно, а жёстко сказать – это уже не напечатаете", - отметил он.
Полуфинальные игры олимпийского хоккейного турнира пройдут 20 февраля. В первом матче канадцы сыграют против финнов, другой финалист определится по итогам встречи между сборными США и Словакии.
Хоккеист сборной США Куинн Хьюз празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
На Олимпиаде без сенсаций: звезды КХЛ сразятся с Америкой
Вчера, 02:05
 
ХоккейСпортРоссияИталияСССРБорис МихайловМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация хоккея (IIHF)Зимние Олимпийские игры 2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала