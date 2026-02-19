Сборная России могла бы побороться в финале Олимпиады, считает Михайлов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по хоккею смогла бы побороться в финале Олимпиады в Италии, если бы ее допустили, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов.