https://ria.ru/20260219/marsel-2075358432.html
"Марсель" назначил Бея на пост главного тренера после увольнения Де Дзерби
"Марсель" назначил Бея на пост главного тренера после увольнения Де Дзерби - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Марсель" назначил Бея на пост главного тренера после увольнения Де Дзерби
Французский "Марсель" назначил на пост главного тренера сенегальца Хабиба Бея, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T01:53:00+03:00
2026-02-19T01:53:00+03:00
2026-02-19T01:53:00+03:00
футбол
спорт
роберто де дзерби
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757959594_0:281:3069:2008_1920x0_80_0_0_8bc548fe00c5bdff7301e77aa0ce5e3b.jpg
https://ria.ru/20260211/porazhenie-2073567000.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757959594_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a45ec0994767d75eaf7ee4341aa91bf8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, роберто де дзерби, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Роберто Де Дзерби, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"Марсель" назначил Бея на пост главного тренера после увольнения Де Дзерби
Футбольный клуб "Марсель" назначил Хабиба Бея на пост главного тренера
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Французский "Марсель" назначил на пост главного тренера сенегальца Хабиба Бея, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до 2027 года.
Ранее, 11 февраля, "Марсель" расторг контракт с занимавшим пост главного тренера итальянцем Роберто Де Дзерби по обоюдному согласию.
В текущем сезоне Бей возглавлял французский "Ренн", откуда был отправлен в отставку 9 февраля. Ранее специалист руководил парижским клубом "Ред Стар" из Лиги 2. Бей является воспитанником "Пари Сен-Жермен", также в качестве футболиста он выступал за "Страсбур", "Марсель" и английские "Ньюкасл", "Астон Виллу" и "Донкастер".
"Марсель" с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов, не сумев выйти в плей-офф.