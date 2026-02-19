Рейтинг@Mail.ru
"Марсель" назначил Бея на пост главного тренера после увольнения Де Дзерби
Футбол
 
01:53 19.02.2026
"Марсель" назначил Бея на пост главного тренера после увольнения Де Дзерби
"Марсель" назначил Бея на пост главного тренера после увольнения Де Дзерби
Французский "Марсель" назначил на пост главного тренера сенегальца Хабиба Бея, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Марсель" назначил Бея на пост главного тренера после увольнения Де Дзерби

Футбольный клуб "Марсель" назначил Хабиба Бея на пост главного тренера

© официальный твиттер клуба "Марсель"Защитник "Марселя" Дуже Цалета-Чар
Защитник Марселя Дуже Цалета-Чар - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© официальный твиттер клуба "Марсель"
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Французский "Марсель" назначил на пост главного тренера сенегальца Хабиба Бея, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до 2027 года.
Ранее, 11 февраля, "Марсель" расторг контракт с занимавшим пост главного тренера итальянцем Роберто Де Дзерби по обоюдному согласию.
В текущем сезоне Бей возглавлял французский "Ренн", откуда был отправлен в отставку 9 февраля. Ранее специалист руководил парижским клубом "Ред Стар" из Лиги 2. Бей является воспитанником "Пари Сен-Жермен", также в качестве футболиста он выступал за "Страсбур", "Марсель" и английские "Ньюкасл", "Астон Виллу" и "Донкастер".
"Марсель" с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов, не сумев выйти в плей-офф.
Роберто Де Дзерби - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Марсель" уволил Де Дзерби после разгромного поражения от "ПСЖ"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
