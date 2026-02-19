"Марсель" назначил Бея на пост главного тренера после увольнения Де Дзерби

В текущем сезоне Бей возглавлял французский "Ренн", откуда был отправлен в отставку 9 февраля. Ранее специалист руководил парижским клубом "Ред Стар" из Лиги 2. Бей является воспитанником "Пари Сен-Жермен", также в качестве футболиста он выступал за "Страсбур", "Марсель" и английские "Ньюкасл", "Астон Виллу" и "Донкастер".