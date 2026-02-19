Рейтинг@Mail.ru
Футболист сборной Марокко перешел из "Ахмата" в "Оренбург" в аренду - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
22:17 19.02.2026
Футболист сборной Марокко перешел из "Ахмата" в "Оренбург" в аренду
Футболист сборной Марокко перешел из "Ахмата" в "Оренбург" в аренду
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил в Telegram-канале о переходе нападающего сборной Марокко Анаса Эль-Махрауи на правах аренды в "Оренбург". РИА Новости Спорт, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил в Telegram-канале о переходе нападающего сборной Марокко Анаса Эль-Махрауи на правах аренды в "Оренбург".
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона и включает в себя право выкупа.
Эль-Махрауи перешел в грозненский клуб в сентябре 2025 года и сыграл за команду пять матчей. В сезоне-2024/25 нападающий провел 30 встреч за марокканский "Мекнес" и забил 10 мячей. В активе 24-летнего футболиста три матча за сборную Марокко.
