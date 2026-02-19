https://ria.ru/20260219/marokko--2075620093.html
Футболист сборной Марокко перешел из "Ахмата" в "Оренбург" в аренду
Футболист сборной Марокко перешел из "Ахмата" в "Оренбург" в аренду - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Футболист сборной Марокко перешел из "Ахмата" в "Оренбург" в аренду
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил в Telegram-канале о переходе нападающего сборной Марокко Анаса Эль-Махрауи на правах аренды в "Оренбург". РИА Новости Спорт, 19.02.2026
