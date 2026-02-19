https://ria.ru/20260219/makhachev-2075391799.html
Махачев сравнил свой потенциальный бой с поединком Хабиба и Макгрегора
Махачев сравнил свой потенциальный бой с поединком Хабиба и Макгрегора - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Махачев сравнил свой потенциальный бой с поединком Хабиба и Макгрегора
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что его потенциальное противостояние против... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T10:05:00+03:00
2026-02-19T10:05:00+03:00
2026-02-19T10:05:00+03:00
единоборства
спорт
конор макгрегор
ислам махачев
иэн мачадо гэрри
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
хабиб нурмагомедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055834337_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6dcd813c81e20bf729d4f4b49a100b13.jpg
https://ria.ru/20231006/khabib-1897555877.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055834337_37:0:980:707_1920x0_80_0_0_7749d71c7c7f72980c3b97c89e313d0b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, конор макгрегор, ислам махачев, иэн мачадо гэрри, ufc, смешанные боевые искусства (мма), хабиб нурмагомедов
Единоборства, Спорт, Конор Макгрегор, Ислам Махачев, Иэн Мачадо Гэрри, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Хабиб Нурмагомедов
Махачев сравнил свой потенциальный бой с поединком Хабиба и Макгрегора
Махачев сравнил возможный бой против ирландца с поединком Хабиба и Макгрегора
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Иван Орехов. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что его потенциальное противостояние против ирландца Иэна Мачадо Гэрри может стать продолжением соперничества стран, начавшегося благодаря бою между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Ранее СМИ сообщали, что на турнире UFC в Белом доме, запланированном на 14 июня в честь 250-й годовщины принятия Декларации независимости США, россиянин сразится с Мачадо Гэрри.
«
"Раз началось противостояние Ирландии против России, то можем продолжить. Но, конечно, не на таком уровне: в то время (когда подрался Нурмагомедов с Макгрегором) ММА был на пике. Наверное, еще будут такие (громкие) бои, но не с Гэрри", – сказал в разговоре с журналистами Махачев.
В 2018 году Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Поединок стал самым кассовым в истории смешанных единоборств (MMA).