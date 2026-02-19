Рейтинг@Mail.ru
Махачев сравнил свой потенциальный бой с поединком Хабиба и Макгрегора
Единоборства
 
10:05 19.02.2026
Махачев сравнил свой потенциальный бой с поединком Хабиба и Макгрегора
Махачев сравнил свой потенциальный бой с поединком Хабиба и Макгрегора
https://ria.ru/20231006/khabib-1897555877.html
Махачев сравнил свой потенциальный бой с поединком Хабиба и Макгрегора

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Иван Орехов. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что его потенциальное противостояние против ирландца Иэна Мачадо Гэрри может стать продолжением соперничества стран, начавшегося благодаря бою между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Ранее СМИ сообщали, что на турнире UFC в Белом доме, запланированном на 14 июня в честь 250-й годовщины принятия Декларации независимости США, россиянин сразится с Мачадо Гэрри.
«
"Раз началось противостояние Ирландии против России, то можем продолжить. Но, конечно, не на таком уровне: в то время (когда подрался Нурмагомедов с Макгрегором) ММА был на пике. Наверное, еще будут такие (громкие) бои, но не с Гэрри", – сказал в разговоре с журналистами Махачев.
В 2018 году Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Поединок стал самым кассовым в истории смешанных единоборств (MMA).
