Путин обратился к участникам Патриаршего фестиваля спортивных единоборств

Президент акцентировал внимание на том, что данный фестиваль проходит в год 190-летия со дня рождения святителя Николая Японского, жизнь которого является ярким примером беззаветного служения Церкви, людям, а также уважительного отношения к культуре и самобытным обычаям разных народов.