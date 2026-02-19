Путин обратился к участникам Патриаршего фестиваля спортивных единоборств

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок Святого равноапостольного Николая Японского" отметил, что мероприятие приобщает юношей и девушек не только к спорту, но и к российским традиционным ценностям, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент акцентировал внимание на том, что данный фестиваль проходит в год 190-летия со дня рождения святителя Николая Японского, жизнь которого является ярким примером беззаветного служения Церкви, людям, а также уважительного отношения к культуре и самобытным обычаям разных народов.
"Названный в честь этого великого духовного подвижника и созидателя, ваш фестиваль, объединивший спортсменов из многих регионов России и зарубежных стран, служит гармоничному развитию молодёжи, приобщает юношей и девушек не только к спорту, но и к нашим традиционным ценностям. И конечно, турнир дарит участникам прекрасную возможность проявить себя, встретиться с достойными соперниками и побороться с ними за победу", - говорится в послании.
Путин выразил убежденность, что фестиваль будет содействовать развитию спортивного движения в РФ, популяризации активного, здорового образа жизни, а также укреплению международного гуманитарного взаимодействия.
Экстремальный спорт не должен разрушать личность, заявил патриарх Кирилл
26 августа 2025, 23:43