Рейтинг@Mail.ru
Путин обратился к участникам Патриаршего фестиваля спортивных единоборств - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
18:22 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/kubok-2075570025.html
Путин обратился к участникам Патриаршего фестиваля спортивных единоборств
Путин обратился к участникам Патриаршего фестиваля спортивных единоборств - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Путин обратился к участникам Патриаршего фестиваля спортивных единоборств
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок Святого... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T18:22:00+03:00
2026-02-19T18:22:00+03:00
единоборства
россия
владимир путин
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20250826/sport-2037756262.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, владимир путин, спорт
Единоборства, Россия, Владимир Путин, Спорт
Путин обратился к участникам Патриаршего фестиваля спортивных единоборств

Путин обратился к участникам "Кубка Святого равноапостольного Николая Японского"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок Святого равноапостольного Николая Японского" отметил, что мероприятие приобщает юношей и девушек не только к спорту, но и к российским традиционным ценностям, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент акцентировал внимание на том, что данный фестиваль проходит в год 190-летия со дня рождения святителя Николая Японского, жизнь которого является ярким примером беззаветного служения Церкви, людям, а также уважительного отношения к культуре и самобытным обычаям разных народов.
"Названный в честь этого великого духовного подвижника и созидателя, ваш фестиваль, объединивший спортсменов из многих регионов России и зарубежных стран, служит гармоничному развитию молодёжи, приобщает юношей и девушек не только к спорту, но и к нашим традиционным ценностям. И конечно, турнир дарит участникам прекрасную возможность проявить себя, встретиться с достойными соперниками и побороться с ними за победу", - говорится в послании.
Путин выразил убежденность, что фестиваль будет содействовать развитию спортивного движения в РФ, популяризации активного, здорового образа жизни, а также укреплению международного гуманитарного взаимодействия.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Экстремальный спорт не должен разрушать личность, заявил патриарх Кирилл
26 августа 2025, 23:43
 
ЕдиноборстваРоссияВладимир ПутинСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала