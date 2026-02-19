https://ria.ru/20260219/korostelev-2075475977.html
Коростелев ответил на предложение порноактрисы устроить секс-марафон
Коростелев ответил на предложение порноактрисы устроить секс-марафон - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Коростелев ответил на предложение порноактрисы устроить секс-марафон
Российский лыжник Савелий Коростелев с иронией отреагировал на предложение актрисы фильмов для взрослых провести ночь вместе, если он выиграет медаль на... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T14:05:00+03:00
2026-02-19T14:05:00+03:00
2026-02-19T14:05:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
лыжные виды спорта
смартфон
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_5d6e6881809b6a16420a82460979ed59.jpg
https://ria.ru/20260219/komplekt-2075474485.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9af9031381afbd240d2b00089b95a392.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, савелий коростелев, лыжные виды спорта, смартфон, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Лыжные виды спорта, смартфон, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев ответил на предложение порноактрисы устроить секс-марафон
Коростелев ответил шуткой на предложение порноактрисы провести ночь вместе
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев с иронией отреагировал на предложение актрисы фильмов для взрослых провести ночь вместе, если он выиграет медаль на Олимпийских играх в Италии.
Ранее Telegram-канал "Mash на спорте" опубликовал обращение порноактрисы Мэри Рок. Она пообещала устроить 16-часовой секс-марафон с Коростелевым в случае, если спортсмен завоюет медаль в лыжном марафоне на 50 км, который пройдет 21 февраля.
"За такое веселое начало дня и медиавыхлоп я сам в должниках останусь", - написал Коростелев в своем Telegram-канале.
Ранее Коростелев и ски-альпинист Никита Филиппов в соцсетях поиронизировали по поводу отсутствия подарочных смартфонов для российских спортсменов и дефицита презервативов в Олимпийской деревне на Играх в Италии. В комментариях под публикацией Филиппова Коростелев написал, что на Олимпиаде нет "ни гондонов, ни смартфонов".