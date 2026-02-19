Коростелев ответил на предложение порноактрисы устроить секс-марафон

Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев с иронией отреагировал на предложение актрисы фильмов для взрослых провести ночь вместе, если он выиграет медаль на Олимпийских играх в Италии.

Ранее Telegram-канал "Mash на спорте" опубликовал обращение порноактрисы Мэри Рок. Она пообещала устроить 16-часовой секс-марафон с Коростелевым в случае, если спортсмен завоюет медаль в лыжном марафоне на 50 км, который пройдет 21 февраля.

"За такое веселое начало дня и медиавыхлоп я сам в должниках останусь", - написал Коростелев в своем Telegram-канале.