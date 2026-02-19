Рейтинг@Mail.ru
Коростелев ответил на предложение порноактрисы устроить секс-марафон - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:05 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/korostelev-2075475977.html
Коростелев ответил на предложение порноактрисы устроить секс-марафон
Коростелев ответил на предложение порноактрисы устроить секс-марафон - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Коростелев ответил на предложение порноактрисы устроить секс-марафон
Российский лыжник Савелий Коростелев с иронией отреагировал на предложение актрисы фильмов для взрослых провести ночь вместе, если он выиграет медаль на... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T14:05:00+03:00
2026-02-19T14:05:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
лыжные виды спорта
смартфон
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_5d6e6881809b6a16420a82460979ed59.jpg
https://ria.ru/20260219/komplekt-2075474485.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073025874_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9af9031381afbd240d2b00089b95a392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, савелий коростелев, лыжные виды спорта, смартфон, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Лыжные виды спорта, смартфон, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев ответил на предложение порноактрисы устроить секс-марафон

Коростелев ответил шуткой на предложение порноактрисы провести ночь вместе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев с иронией отреагировал на предложение актрисы фильмов для взрослых провести ночь вместе, если он выиграет медаль на Олимпийских играх в Италии.
Ранее Telegram-канал "Mash на спорте" опубликовал обращение порноактрисы Мэри Рок. Она пообещала устроить 16-часовой секс-марафон с Коростелевым в случае, если спортсмен завоюет медаль в лыжном марафоне на 50 км, который пройдет 21 февраля.
"За такое веселое начало дня и медиавыхлоп я сам в должниках останусь", - написал Коростелев в своем Telegram-канале.
Ранее Коростелев и ски-альпинист Никита Филиппов в соцсетях поиронизировали по поводу отсутствия подарочных смартфонов для российских спортсменов и дефицита презервативов в Олимпийской деревне на Играх в Италии. В комментариях под публикацией Филиппова Коростелев написал, что на Олимпиаде нет "ни гондонов, ни смартфонов".
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Российским спортсменам урезали комплект экипировки на Олимпиаде
Вчера, 14:00
 
Лыжные гонкиСпортИталияСавелий КоростелевЛыжные виды спортасмартфонЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала