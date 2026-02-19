Российским спортсменам урезали комплект экипировки на Олимпиаде

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комплект экипировки, полученный российскими спортсменами от Международного олимпийского комитета (МОК) на Играх в Италии, примерно в пять раз меньше, чем предоставленный им на предыдущей Олимпиаде, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.