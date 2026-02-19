Рейтинг@Mail.ru
Российским спортсменам урезали комплект экипировки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/komplekt-2075474485.html
Российским спортсменам урезали комплект экипировки на Олимпиаде
Российским спортсменам урезали комплект экипировки на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Российским спортсменам урезали комплект экипировки на Олимпиаде
Комплект экипировки, полученный российскими спортсменами от Международного олимпийского комитета (МОК) на Играх в Италии, примерно в пять раз меньше, чем... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T14:00:00+03:00
2026-02-19T14:00:00+03:00
спорт
италия
россия
международный олимпийский комитет (мок)
samsung
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_c2d64600eacb3ff85cad264fc92899c2.jpg
https://ria.ru/20260218/smartfon-2075295212.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_1a0d8d3243d4659caa53c30ca37e6d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, международный олимпийский комитет (мок), samsung, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Россия, Международный олимпийский комитет (МОК), Samsung, Зимние Олимпийские игры 2026
Российским спортсменам урезали комплект экипировки на Олимпиаде

Российским спортсменам в пять раз урезали комплект экипировки на Играх-2026

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комплект экипировки, полученный российскими спортсменами от Международного олимпийского комитета (МОК) на Играх в Италии, примерно в пять раз меньше, чем предоставленный им на предыдущей Олимпиаде, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Раньше обеспечением атлетов из России занимался национальный экипировщик. На Олимпийских играх 2026 года россияне из-за санкций выступают в нейтральном статусе, а их экипировкой занимается МОК. В комплект, уместившийся в одной сумке, вошли пуховая куртка, две пары штанов, кофты, футболки, термобелье, рюкзак, утепленные кроссовки и шапка с перчатками.
Также российские спортсмены остались без эксклюзивных смартфонов Samsung, которые предназначались для атлетов-олимпийцев на Олимпийских играх в Италии. Ранее южнокорейский бренд - спонсор Олимпиады представил эксклюзивный смартфон-раскладушку для участников зимних Игр в Италии. На сайте компании подчеркивалось, что телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады.
В южнокорейской компании сообщили РИА Новости, что они следовали указаниям Международного олимпийского комитета (МОК) касательно распределения смартфонов для олимпийцев.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ
18 февраля, 19:10
 
СпортИталияРоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)SamsungЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала