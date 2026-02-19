Российским спортсменам урезали комплект экипировки на Олимпиаде

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комплект экипировки, полученный российскими спортсменами от Международного олимпийского комитета (МОК) на Играх в Италии, примерно в пять раз меньше, чем предоставленный им на предыдущей Олимпиаде, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Раньше обеспечением атлетов из России занимался национальный экипировщик. На Олимпийских играх 2026 года россияне из-за санкций выступают в нейтральном статусе, а их экипировкой занимается МОК. В комплект, уместившийся в одной сумке, вошли пуховая куртка, две пары штанов, кофты, футболки, термобелье, рюкзак, утепленные кроссовки и шапка с перчатками.
Также российские спортсмены остались без эксклюзивных смартфонов Samsung, которые предназначались для атлетов-олимпийцев на Олимпийских играх в Италии. Ранее южнокорейский бренд - спонсор Олимпиады представил эксклюзивный смартфон-раскладушку для участников зимних Игр в Италии. На сайте компании подчеркивалось, что телефоны с олимпийской гравировкой получат почти 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады.
В южнокорейской компании сообщили РИА Новости, что они следовали указаниям Международного олимпийского комитета (МОК) касательно распределения смартфонов для олимпийцев.
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ
18 февраля, 19:10