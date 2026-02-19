Рейтинг@Mail.ru
Петр Ян заявил о намерении провести бой в Белом доме
Октагон UFC
Единоборства
 
12:21 19.02.2026 (обновлено: 14:29 19.02.2026)
Петр Ян заявил о намерении провести бой в Белом доме
Петр Ян заявил о намерении провести бой в Белом доме - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Петр Ян заявил о намерении провести бой в Белом доме
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян сообщил о намерении подраться на турнире организации в Белом доме. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
спорт, смешанные боевые искусства (мма), петр ян, мераб двалишвили, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Петр Ян, Мераб Двалишвили, UFC
Петр Ян заявил о намерении провести бой в Белом доме

Российский чемпион UFC Ян заявил о намерении провести бой в Белом доме

Российский боец UFC Петр Ян
Российский боец UFC Петр Ян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : UFC
Российский боец UFC Петр Ян. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян сообщил о намерении подраться на турнире организации в Белом доме.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Это мероприятие станет частью широкой программы празднования America 250 - юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году. Ожидается, что турнир пройдет 14 июня на газоне у Белого дома, однако пока не подтверждены ни официальные разрешения, ни логистические детали. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет.
«
"Белый дом. Июнь", - написал Ян в сториз Instagram*.
Ян в декабре вернул себе титул чемпиона после победы над Мерабом Двалишвили. Как в январе заявлял грузинский спортсмен, он получил информацию от UFC, что между ними пройдет третий поединок, но он состоится не в Белом доме, так как Ян является российским бойцом.
Яну 33 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Единоборства Спорт Смешанные боевые искусства (ММА) Петр Ян Мераб Двалишвили UFC
 
