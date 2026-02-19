Петр Ян заявил о намерении провести бой в Белом доме

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян сообщил о намерении подраться на турнире организации в Белом доме.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Это мероприятие станет частью широкой программы празднования America 250 - юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году. Ожидается, что турнир пройдет 14 июня на газоне у Белого дома, однако пока не подтверждены ни официальные разрешения, ни логистические детали. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет.
"Белый дом. Июнь", - написал Ян в сториз Instagram*.
Ян в декабре вернул себе титул чемпиона после победы над Мерабом Двалишвили. Как в январе заявлял грузинский спортсмен, он получил информацию от UFC, что между ними пройдет третий поединок, но он состоится не в Белом доме, так как Ян является российским бойцом.
Яну 33 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
