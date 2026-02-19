Рейтинг@Mail.ru
Лучший бомбардир чемпионата Казахстана прошлого сезона перешел в "Рубин" - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:45 19.02.2026 (обновлено: 23:46 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/gripshi-2075628393.html
Лучший бомбардир чемпионата Казахстана прошлого сезона перешел в "Рубин"
Лучший бомбардир чемпионата Казахстана прошлого сезона перешел в "Рубин" - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Лучший бомбардир чемпионата Казахстана прошлого сезона перешел в "Рубин"
Казанский футбольный клуб "Рубин" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с албанским полузащитником Назми Грипши. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T23:45:00+03:00
2026-02-19T23:46:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат казахстана
рубин
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075628097_0:352:1024:928_1920x0_80_0_0_4a6747e1b431b645daf0cc438a1f7355.jpg
https://ria.ru/20260219/futbol-2075599344.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075628097_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_4de78957ffc066a36f9481dbd6087163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат казахстана, рубин, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Чемпионат Казахстана, Рубин, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Лучший бомбардир чемпионата Казахстана прошлого сезона перешел в "Рубин"

Лучший бомбардир чемпионата Казахстана Грипши стал футболистом "Рубина"

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Рубин"Албанский полузащитник "Рубина" Назми Грипши
Албанский полузащитник Рубина Назми Грипши - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Рубин"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с албанским полузащитником Назми Грипши.
Соглашение с 28-летним хавбеком рассчитано до лета 2029 года, он будет выступать за команду под номером 11.
Последним клубом албанца была казахстанская "Астана", в составе которой он играл с лета 2024 года. В прошлом сезоне чемпионата страны Грипши стал лучшим бомбардиром лиги, забив 16 голов в 26 матчах.
Ранее на протяжении карьеры Грипши выступал за албанские клубы "Теута" и "Скендербеу", а также "Балкани" из Косово.
Футбольный мяч на сетке ворот - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Аргентинский футболист перешелв "Крылья Советов" в аренду
Вчера, 19:44
 
ФутболСпортЧемпионат КазахстанаРубинТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала