Лучший бомбардир чемпионата Казахстана прошлого сезона перешел в "Рубин"
Лучший бомбардир чемпионата Казахстана прошлого сезона перешел в "Рубин" - 19.02.2026
Лучший бомбардир чемпионата Казахстана прошлого сезона перешел в "Рубин"
Казанский футбольный клуб "Рубин" в Telegram-канале объявил о подписании контракта с албанским полузащитником Назми Грипши. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
