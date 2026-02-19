Рейтинг@Mail.ru
Гауфф разгромно победила в четвертьфинале турнира в Дубае
Теннис
 
19:38 19.02.2026
Гауфф разгромно победила в четвертьфинале турнира в Дубае
Гауфф разгромно победила в четвертьфинале турнира в Дубае
Четвертая ракетка мира Кори Гауфф вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Гауфф разгромно победила в четвертьфинале турнира в Дубае

Гауфф вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае

Американская теннисистка Кори Гауфф
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Американская теннисистка Кори Гауфф. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четвертая ракетка мира Кори Гауфф вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В четвертьфинальном матче посеянная под третьим номером Гауфф обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу со счетом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
В полуфинале Гауфф встретится с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) - Элина Свитолина (Украина, 7-й номер посева).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Анисимова после победы над Андреевой заявила, что обе выиграли на корте
© 2026 МИА «Россия сегодня»
