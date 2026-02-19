https://ria.ru/20260219/gauff-2075598849.html
Гауфф разгромно победила в четвертьфинале турнира в Дубае
Гауфф разгромно победила в четвертьфинале турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Гауфф разгромно победила в четвертьфинале турнира в Дубае
Четвертая ракетка мира Кори Гауфф вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T19:38:00+03:00
2026-02-19T19:38:00+03:00
2026-02-19T20:01:00+03:00
теннис
спорт
кори гауфф
элина свитолина
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882024269_0:0:3238:1821_1920x0_80_0_0_71e5f13c9dc3a235f3494d95284e095e.jpg
https://ria.ru/20260219/anisimova-2075597752.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882024269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2a0e86634c5f8d359719f83dc945fa8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кори гауфф, элина свитолина, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Кори Гауфф, Элина Свитолина, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Гауфф разгромно победила в четвертьфинале турнира в Дубае
Гауфф вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае