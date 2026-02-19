Рейтинг@Mail.ru
21:48 19.02.2026
Фанат выбежал на поле во время матча Лиги конференций в Армении
Болельщик выбежал на футбольное поле во время первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги конференций между армянским "Ноа" и нидерландским АЗ.
Фанат выбежал на поле во время матча Лиги конференций в Армении

Болельщик выбежал на поле во время матча Лиги конференций в Армении

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Болельщик выбежал на футбольное поле во время первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги конференций между армянским "Ноа" и нидерландским АЗ.
Встреча проходит в Ереване. Болельщик в черной куртке выбежал на поле по ходу первого тайма.
По итогам первого тайма футболисты двух команд не смогли отметиться голами.
"Атлетико" и "Брюгге" сыграли вничью в матче плей-офф Лиги чемпионов
