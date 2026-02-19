https://ria.ru/20260219/futbol-2075618656.html
Фанат выбежал на поле во время матча Лиги конференций в Армении
Фанат выбежал на поле во время матча Лиги конференций в Армении
Болельщик выбежал на футбольное поле во время первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги конференций между армянским "Ноа" и нидерландским АЗ. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Фанат выбежал на поле во время матча Лиги конференций в Армении
