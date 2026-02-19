https://ria.ru/20260219/futbol-2075599344.html
Аргентинский футболист перешелв "Крылья Советов" в аренду
Аргентинский футболист перешелв "Крылья Советов" в аренду - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Аргентинский футболист перешелв "Крылья Советов" в аренду
Аргентинский защитник Гонсало Рекена перешел в "Крылья Советов" из аргентинского "Институто" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале самарского... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T19:44:00+03:00
2026-02-19T19:44:00+03:00
2026-02-19T20:01:00+03:00
футбол
спорт
крылья советов
институто
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/85851/54/858515486_0:333:2695:1849_1920x0_80_0_0_b11a58d93af3071cd769536875062e3f.jpg
https://ria.ru/20260219/bukajo-2075580950.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/85851/54/858515486_170:0:2635:1849_1920x0_80_0_0_ca63b6020362d36f0494efb0c576b3d2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, крылья советов, институто, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Крылья Советов, Институто, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Аргентинский футболист перешелв "Крылья Советов" в аренду
Аргентинский футболист Рекена перешел из "Институто" в "Крылья Советов"