Аргентинский футболист перешелв "Крылья Советов" в аренду
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:44 19.02.2026 (обновлено: 20:01 19.02.2026)
Аргентинский футболист перешелв "Крылья Советов" в аренду
Аргентинский защитник Гонсало Рекена перешел в "Крылья Советов" из аргентинского "Институто" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале самарского... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
футбол
спорт
крылья советов
институто
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
Новости
спорт, крылья советов, институто, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Крылья Советов, Институто, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на сетке ворот
Футбольный мяч на сетке ворот - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч на сетке ворот. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аргентинский защитник Гонсало Рекена перешел в "Крылья Советов" из аргентинского "Институто" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале самарского футбольного клуба.
Спортсмен будет выступать за "Крылья Советов" до конца 2026 года.
Рекене 22 года, в сезоне-2024/25 он сыграл 16 матчей и забил один мяч за "Институто".
"Крылья Советов" ушли на зимний перерыв, занимая 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После возобновления чемпионата команда 1 марта сыграет в гостях с московским "Динамо".
Полузащитник ФК Арсенал Букайо Сака - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Футболист сборной Англии продлил контракт с "Арсеналом"
Вчера, 18:39
 
Футбол
 
