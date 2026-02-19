Рейтинг@Mail.ru
"Милан" сыграл вничью в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:49 19.02.2026 (обновлено: 01:03 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/futbol-2075351902.html
"Милан" сыграл вничью в матче чемпионата Италии
"Милан" сыграл вничью в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Милан" сыграл вничью в матче чемпионата Италии
"Милан" сыграл вничью с "Комо" в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T00:49:00+03:00
2026-02-19T01:03:00+03:00
футбол
спорт
рафаэл леау
массимилиано аллегри
комо
милан
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081115_0:215:2560:1655_1920x0_80_0_0_4d780d11806a067bac44ced24733fd26.jpg
https://ria.ru/20260217/futbol-2075073080.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081115_34:0:2527:1870_1920x0_80_0_0_1e606c365d390ed555f83ce5f37f619a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, рафаэл леау, массимилиано аллегри, комо, милан, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Рафаэл Леау, Массимилиано Аллегри, Комо, Милан, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Милан" сыграл вничью в матче чемпионата Италии

"Милан" и "Комо" сыграли вничью в перенесенном матче 24-го тура Серии А

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема итальянского "Милана"
Эмблема итальянского Милана - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Милан" сыграл вничью с "Комо" в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. В составе "Комо" мяч забил Нико Пас (32-я минута). У "Милана" отличился Рафаэл Леау (64).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
18 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Милан
1 : 1
Комо
64‎’‎ • Рафаэл Леау
(Ардон Ясари)
32‎’‎ • Николас Пас
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 80-й минуте красную карточку получил главный тренер миланской команды Массимилиано Аллегри.
"Милан" продлил свою беспроигрышную серию в Серии А до 24 матчей. Клуб, набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице. "Комо" с 42 баллами поднялся на шестую строчку.
В следующем матче "Милан" 22 февраля примет "Парму", а "Комо" днем ранее сыграет в гостях с "Ювентусом".
Эпизод матча Галатасарай против Ювентуса - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Галатасарай" обыграл "Ювентус" в матче плей-офф Лиги чемпионов
17 февраля, 22:43
 
ФутболСпортРафаэл ЛеауМассимилиано АллегриКомоМиланСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала