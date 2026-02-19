Рейтинг@Mail.ru
Фетисов поздравил Филиппова с серебром Олимпиады - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 19.02.2026 (обновлено: 18:06 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/filippov-2075558662.html
Фетисов поздравил Филиппова с серебром Олимпиады
Фетисов поздравил Филиппова с серебром Олимпиады - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Фетисов поздравил Филиппова с серебром Олимпиады
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости поздравил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T18:03:00+03:00
2026-02-19T18:06:00+03:00
спорт
вячеслав фетисов
никита филиппов
зимние олимпийские игры 2026
ски-альпинизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075530232_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_cbe3c3d6e6e4d4777ed6df4d8ce648f2.jpg
https://ria.ru/20260219/filippov-2075544402.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075530232_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_dda16a8c4c5be445ceb4b357a2f0f5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вячеслав фетисов, никита филиппов, зимние олимпийские игры 2026, ски-альпинизм
Спорт, Вячеслав Фетисов, Никита Филиппов, Зимние Олимпийские игры 2026, Ски-альпинизм
Фетисов поздравил Филиппова с серебром Олимпиады

Фетисов назвал Филиппова большим молодцом

© AP Photo / Gabriele FacciottiРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости поздравил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова с серебряной медалью Олимпиады в Италии и назвал его большим молодцом.
Филиппов в четверг завоевал серебро в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года.
«
"Поздравляю Никиту! Он большой молодец", - сказал Фетисов.
Филиппов первым из россиян завоевал путевку на Игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России на Играх в этой дисциплине.
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Мужик сказал - мужик сделал": Филиппов высказался о серебре Олимпиады
Вчера, 17:20
 
СпортВячеслав ФетисовНикита ФилипповЗимние Олимпийские игры 2026Ски-альпинизм
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала