Фетисов поздравил Филиппова с серебром Олимпиады
Фетисов поздравил Филиппова с серебром Олимпиады - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Фетисов поздравил Филиппова с серебром Олимпиады
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости поздравил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Фетисов поздравил Филиппова с серебром Олимпиады
Фетисов назвал Филиппова большим молодцом