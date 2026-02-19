Фетисов поздравил Филиппова с серебром Олимпиады

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости поздравил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова с серебряной медалью Олимпиады в Италии и назвал его большим молодцом.