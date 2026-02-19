Дегтярев: Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил россиянина Никиту Филиппова с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в Италии и отметил, что ски-альпинисту будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

"Ски-альпинизм впервые представлен в программе Игр, и Никита Филиппов вошел в историю не только как призер, но и один из первых олимпийцев в этом виде спорта. Мужик сказал - мужик сделал! Полностью поддерживаю слова Никиты", - добавил министр.