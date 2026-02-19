Дегтярев: Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил россиянина Никиту Филиппова с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в Италии и отметил, что ски-альпинисту будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. 23-летний спортсмен выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года. По окончании соревнований состоялась церемония награждения призеров. Филиппов, а также ставший олимпийским чемпионом испанец Ориоль Кардона Коль и финишировавший третьим француз Тибо Ансельме получили награды из рук вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) бельгийского барона Пьера-Оливье Бекерс-Вьежана.
«
"Поздравляю 23-кратного чемпиона России по ски-альпинизму Никиту Филиппова с серебряной медалью зимних Олимпийских игр - 2026, а также новым спортивным званием - заслуженного мастера спорта России. Это наша первая и оттого особенно ценная награда в главном турнире планеты. Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона испанцу Ореолу Кардоне Колу", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
После финиша Филиппов в своем Telegram-канале прокомментировал завоевание медали фразой "Мужик сказал, мужик сделал".
"Ски-альпинизм впервые представлен в программе Игр, и Никита Филиппов вошел в историю не только как призер, но и один из первых олимпийцев в этом виде спорта. Мужик сказал - мужик сделал! Полностью поддерживаю слова Никиты", - добавил министр.