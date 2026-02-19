Рейтинг@Mail.ru
"Возьму свое": ски-альпинист Филиппов рассказал о планах на следующие Игры - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 19.02.2026 (обновлено: 17:41 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/filippov-2075546614.html
"Возьму свое": ски-альпинист Филиппов рассказал о планах на следующие Игры
"Возьму свое": ски-альпинист Филиппов рассказал о планах на следующие Игры - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Возьму свое": ски-альпинист Филиппов рассказал о планах на следующие Игры
Серебряный призер Олимпиады 2026 года в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов заявил, что на следующих Играх обгонит победившего в Италии испанца Ориоля... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T17:28:00+03:00
2026-02-19T17:41:00+03:00
спорт
никита филиппов
зимние олимпийские игры 2026
ски-альпинизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541792_0:596:1542:1463_1920x0_80_0_0_887133d0de615e05a7c47d931087c34b.jpg
https://ria.ru/20260219/filippov-2075544402.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541792_0:579:1579:1763_1920x0_80_0_0_38a4800d985093ab179651bfbba92fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита филиппов, зимние олимпийские игры 2026, ски-альпинизм
Спорт, Никита Филиппов, Зимние Олимпийские игры 2026, Ски-альпинизм
"Возьму свое": ски-альпинист Филиппов рассказал о планах на следующие Игры

Филиппов: на следующей Олимпиаде подкараулю Ориоля и возьму свое золото

© AP Photo / Gabriele FacciottiНикита Филиппов на церемонии награждения
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Никита Филиппов на церемонии награждения. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2026 года в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов заявил, что на следующих Играх обгонит победившего в Италии испанца Ориоля Кардону Коля и завоюет золото.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года.
«
"Очень рад. Конечно, Ориоль был сильнее меня сегодня, но ничего, к следующей Олимпиаде я его подкараулю. Все нормально будет, и я тоже возьму свое золото. Мне всего 23 года", - заявил Филиппов в интервью Okko.
"Я очень рад своему серебру. Теперь мне не нужно бежать через пару дней, буду отдыхать, кайфовать и просто праздновать. Все, что я себе обещал до Олимпиады, я сейчас буду исполнять. Например, наконец-то пойду тирамису поем. Потому что вес немного держал и очень долго все сладенькое не ел. Я своим мышцам пообещал, что им будет и массажик, и душ теплый, и вообще все, что они захотят", - добавил он.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России на Играх в этой дисциплине.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Мужик сказал - мужик сделал": Филиппов о серебре Олимпиады
Вчера, 17:20
 
СпортНикита ФилипповЗимние Олимпийские игры 2026Ски-альпинизм
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала