"Возьму свое": ски-альпинист Филиппов рассказал о планах на следующие Игры
"Возьму свое": ски-альпинист Филиппов рассказал о планах на следующие Игры
"Возьму свое": ски-альпинист Филиппов рассказал о планах на следующие Игры
Серебряный призер Олимпиады 2026 года в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов заявил, что на следующих Играх обгонит победившего в Италии испанца Ориоля...
"Возьму свое": ски-альпинист Филиппов рассказал о планах на следующие Игры
Филиппов: на следующей Олимпиаде подкараулю Ориоля и возьму свое золото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2026 года в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов заявил, что на следующих Играх обгонит победившего в Италии испанца Ориоля Кардону Коля и завоюет золото.
в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года.
"Очень рад. Конечно, Ориоль был сильнее меня сегодня, но ничего, к следующей Олимпиаде я его подкараулю. Все нормально будет, и я тоже возьму свое золото. Мне всего 23 года", - заявил Филиппов в интервью Okko
"Я очень рад своему серебру. Теперь мне не нужно бежать через пару дней, буду отдыхать, кайфовать и просто праздновать. Все, что я себе обещал до Олимпиады, я сейчас буду исполнять. Например, наконец-то пойду тирамису поем. Потому что вес немного держал и очень долго все сладенькое не ел. Я своим мышцам пообещал, что им будет и массажик, и душ теплый, и вообще все, что они захотят", - добавил он.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России
на Играх в этой дисциплине.