https://ria.ru/20260219/filippov-2075544402.html
"Мужик сказал - мужик сделал": Филиппов высказался о серебре Олимпиады
"Мужик сказал - мужик сделал": Филиппов высказался о серебре Олимпиады - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Мужик сказал - мужик сделал": Филиппов высказался о серебре Олимпиады
Российский ски-альпинист Никита Филиппов записал видеообращение, в котором назвал "легендарной темой" свою серебряную медаль в спринте на зимних Олимпийских... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T17:20:00+03:00
2026-02-19T17:20:00+03:00
2026-02-19T19:29:00+03:00
спорт
никита филиппов
зимние олимпийские игры 2026
ски-альпинизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541792_0:596:1542:1463_1920x0_80_0_0_887133d0de615e05a7c47d931087c34b.jpg
https://ria.ru/20260219/filippov-2075535966.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541792_0:579:1579:1763_1920x0_80_0_0_38a4800d985093ab179651bfbba92fa0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никита филиппов, зимние олимпийские игры 2026, ски-альпинизм
Спорт, Никита Филиппов, Зимние Олимпийские игры 2026, Ски-альпинизм
"Мужик сказал - мужик сделал": Филиппов высказался о серебре Олимпиады
Филиппов прокомментировал серебро ОИ фразой "мужик сказал - мужик сделал"