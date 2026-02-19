Тарасова назвала серебряную медаль Филиппова большой радостью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что завоеванная Никитой Филипповым серебряная медаль Олимпийских игр в Италии в ски-альпинизме - это большая радость и очень приятное событие для России.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года в Италии.
"Поздравляю всех - и его, и в первую очередь его тренера. Поздравляю нас с первой медалью Олимпийских игр. Не могу сказать, придаст ли она уверенности другим российским спортсменам, но сам факт этой награды - уже большая радость и очень приятное событие", - сказала Тарасова.
Филиппов первым из россиян завоевал путевку на Игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России на Играх в этой дисциплине.