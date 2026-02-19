Тарасова назвала серебряную медаль Филиппова большой радостью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что завоеванная Никитой Филипповым серебряная медаль Олимпийских игр в Италии в ски-альпинизме - это большая радость и очень приятное событие для России.