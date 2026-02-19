Рейтинг@Mail.ru
Филиппову вручили серебряную медаль Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/filippov-2075539418.html
Филиппову вручили серебряную медаль Олимпийских игр
Филиппову вручили серебряную медаль Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Филиппову вручили серебряную медаль Олимпийских игр
Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил серебряную медаль на церемонии награждения призеров спринта на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T17:04:00+03:00
2026-02-19T17:04:00+03:00
спорт
никита филиппов
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075522293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5dff5882d3e980d7379ae06f43377366.jpg
https://ria.ru/20260219/filippov-2075535966.html
https://ria.ru/20260219/filippov-2075533654.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075522293_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_d9a7f69fc2edc96028ff124db1a10696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита филиппов, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта
Спорт, Никита Филиппов, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта
Филиппову вручили серебряную медаль Олимпийских игр

Ски-альпинисту Филиппову вручили серебряную медаль Олимпийский игр

© Getty Images / Sean M. HaffeyРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов в финале Олимпийских игр в Италии
Российский ски-альпинист Никита Филиппов в финале Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Getty Images / Sean M. Haffey
Российский ски-альпинист Никита Филиппов в финале Олимпийских игр в Италии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил серебряную медаль на церемонии награждения призеров спринта на зимних Олимпийских играх в Италии.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Филиппов должен был стать олимпийским чемпионом, считает Пятницин
Вчера, 16:52
По окончании соревнований состоялась церемония награждения призеров. Филиппов, а также ставший олимпийским чемпионом испанец Ориоль Кардона Коль и финишировавший третьим француз Тибо Ансельме получили награды из рук вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) бельгийского барона Пьера-Оливье Бекерс-Вьежана.
Филиппов первым из россиян завоевал путевку на Игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России на Играх в этой дисциплине.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Свищев оценил победу ски-альпиниста Филиппова на ОИ
Вчера, 16:46
 
СпортНикита ФилипповМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Лыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала