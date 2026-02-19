Журова заявила, что ее поразила уверенность Филиппова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что ее поразила уверенность серебряного призера Олимпиады в Италии ски-альпиниста россиянина Никиты Филиппова.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года.
"Удивительно то, что этот вид спорта совершенно новый и неожиданный. А у нас - уже на первой Олимпиаде такой успех. Это очень хороший задел. Вы же понимаете, когда этот вид спорта вводили в программу, вряд ли рассчитывали на россиян. Скорее надеялись на других. Но перед самой Олимпиадой он давал интервью, и его уверенность в том, что он завоюет медаль, была настолько высокой, я давно не слышала от спортсменов таких слов", - сказала Журова.
"Обычно никто лишний раз не скажет, что едет за медалью. Даже я бы не осмелилась так говорить. Все стараются формулировать аккуратно, завуалированно. А этот парень прямо сказал, что соперники должны дрожать и бояться, что он все сделает и завоюет медаль. И он это сделал. Парень с Камчатки приехал и обыграл всех. Это очень круто. Я читала интервью, и меня это поразило. Я много знаю и много видела, но здесь была особая уверенность", - отметила Журова.
Филиппов первым из россиян завоевал путевку на Игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.