Журова заявила, что ее поразила уверенность Филиппова - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
17:02 19.02.2026
Журова заявила, что ее поразила уверенность Филиппова
спорт, светлана журова, филипп (король бельгии), никита филиппов, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, кубок мира по биатлону
Спорт, Светлана Журова, Филипп (король Бельгии), Никита Филиппов, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Кубок мира по биатлону
Журова заявила, что ее поразила уверенность Филиппова

Журова: Филиппов сразу заявил, что едет за олимпийской медалью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что ее поразила уверенность серебряного призера Олимпиады в Италии ски-альпиниста россиянина Никиты Филиппова.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года.
"Удивительно то, что этот вид спорта совершенно новый и неожиданный. А у нас - уже на первой Олимпиаде такой успех. Это очень хороший задел. Вы же понимаете, когда этот вид спорта вводили в программу, вряд ли рассчитывали на россиян. Скорее надеялись на других. Но перед самой Олимпиадой он давал интервью, и его уверенность в том, что он завоюет медаль, была настолько высокой, я давно не слышала от спортсменов таких слов", - сказала Журова.
"Обычно никто лишний раз не скажет, что едет за медалью. Даже я бы не осмелилась так говорить. Все стараются формулировать аккуратно, завуалированно. А этот парень прямо сказал, что соперники должны дрожать и бояться, что он все сделает и завоюет медаль. И он это сделал. Парень с Камчатки приехал и обыграл всех. Это очень круто. Я читала интервью, и меня это поразило. Я много знаю и много видела, но здесь была особая уверенность", - отметила Журова.
Филиппов первым из россиян завоевал путевку на Игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
