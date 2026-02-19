Рейтинг@Mail.ru
Филиппов должен был стать олимпийским чемпионом, считает Пятницин - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/filippov-2075535966.html
Филиппов должен был стать олимпийским чемпионом, считает Пятницин
Филиппов должен был стать олимпийским чемпионом, считает Пятницин - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Филиппов должен был стать олимпийским чемпионом, считает Пятницин
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте на Олимпиаде в Италии, должен был выиграть золото Игр, но ошибки ему помешали, РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T16:52:00+03:00
2026-02-19T16:52:00+03:00
спорт
россия
италия
никита филиппов
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075530232_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_cbe3c3d6e6e4d4777ed6df4d8ce648f2.jpg
https://ria.ru/20260219/minsport-2075526838.html
россия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075530232_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_dda16a8c4c5be445ceb4b357a2f0f5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, никита филиппов, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Италия, Никита Филиппов, Зимние Олимпийские игры 2026
Филиппов должен был стать олимпийским чемпионом, считает Пятницин

Пятницин: Филиппов должен был стать олимпийским чемпионом, но ошибки помешали

© AP Photo / Gabriele FacciottiРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Италии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте на Олимпиаде в Италии, должен был выиграть золото Игр, но ошибки ему помешали, заявил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Олимпиаде 2026 года.
"Никита должен был быть золотым! Он допустил три ошибки: вначале проскользнул, ему надо было в коридор первым или вторым заходить, на перестежке ошибка была. У него физический запас намного больше, чем у всех соперников, он должен был быть первым. Никита очень мощный. Он профукал начало. То ли у него было плохо со смазкой лыж, то ли что – непонятно. Неидеально все прошло, он должен был быть чемпионом. У него невероятно много запаса, но ему нужно подтягивать техническую сторону", - сказал Пятницин.
Филиппов первым из россиян завоевал путевку на Игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Минспорте назвали медаль ски-альпиниста Филиппова легендарной
Вчера, 16:34
 
СпортРоссияИталияНикита ФилипповЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала