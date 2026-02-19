https://ria.ru/20260219/filippov-2075535966.html
Филиппов должен был стать олимпийским чемпионом, считает Пятницин
Филиппов должен был стать олимпийским чемпионом, считает Пятницин
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте на Олимпиаде в Италии, должен был выиграть золото Игр, но ошибки ему помешали, РИА Новости Спорт, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте на Олимпиаде в Италии, должен был выиграть золото Игр, но ошибки ему помешали, заявил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
Филиппов
в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Олимпиаде 2026 года.
"Никита должен был быть золотым! Он допустил три ошибки: вначале проскользнул, ему надо было в коридор первым или вторым заходить, на перестежке ошибка была. У него физический запас намного больше, чем у всех соперников, он должен был быть первым. Никита очень мощный. Он профукал начало. То ли у него было плохо со смазкой лыж, то ли что – непонятно. Неидеально все прошло, он должен был быть чемпионом. У него невероятно много запаса, но ему нужно подтягивать техническую сторону", - сказал Пятницин.
Филиппов первым из россиян завоевал путевку на Игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России
, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.