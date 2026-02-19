Филиппов должен был стать олимпийским чемпионом, считает Пятницин

"Никита должен был быть золотым! Он допустил три ошибки: вначале проскользнул, ему надо было в коридор первым или вторым заходить, на перестежке ошибка была. У него физический запас намного больше, чем у всех соперников, он должен был быть первым. Никита очень мощный. Он профукал начало. То ли у него было плохо со смазкой лыж, то ли что – непонятно. Неидеально все прошло, он должен был быть чемпионом. У него невероятно много запаса, но ему нужно подтягивать техническую сторону", - сказал Пятницин.