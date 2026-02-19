https://ria.ru/20260219/filippov-2075533654.html
Свищев оценил победу ски-альпиниста Филиппова на ОИ
Свищев оценил победу ски-альпиниста Филиппова на ОИ
Свищев: завоевавший серебро ОИ ски-альпинист Филиппов вошел в историю
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро Олимпийских игр в Италии вошел в историю.
Филиппов
в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года.
"Это важнейшая медаль для всей России
. Никита - молодец, потому что он вошел в историю. Это дебют ски-альпинизма на Олимпиаде, и у нас сразу серебро. Он не новичок в этой дисциплине, один из лидеров мирового ски-альпинизма. Но в условиях давления, в нынешней ситуации для нас это очень важная медаль. Никита - большой молодец. Я поздравляю его, его федерацию, тренеров, семью и Олимпийский комитет России. Это очень-очень важная награда", - сказал Свищев
.
"Конечно, для популяризации это очень важно. Это спорт для очень сильных людей, потому что он сочетает альпинизм и горные лыжи. Это непростой вид спорта: ты бежишь в гору, потом спускаешься на лыжах, мчишься вниз. Это действительно дисциплина для очень выносливых и сильных спортсменов. Для большинства россиян это пока экзотический вид спорта. Но я уверен, что эта медаль поднимет к нему интерес", - отметил Свищев.
Филиппов первым из россиян завоевал путевку на Игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира
.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России на Играх в этой дисциплине.