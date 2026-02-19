Россиянин Никита Филиппов выиграл серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую для России медаль Олимпийских игр в Италии, выиграв серебро в спринте.
Филиппов финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль (2.34,03), третьим финишировал француз Тибо Ансельме (2.36,34).
Ски-альпинизм сочетает элементы альпинизма, беговых и горных лыж. Спортсмены должны подниматься в гору на лыжах, затем бежать вверх по лестнице, неся снаряжение на себе, а на заключительном этапе скатываться вниз.
На счету 23-летнего Филиппова 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды становился бронзовым призером в спринте на этапах Кубка мира.
Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады. Филиппов — единственный представитель России в этой дисциплине.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в статусе нейтральных атлетов.