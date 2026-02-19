Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Никита Филиппов выиграл серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 19.02.2026 (обновлено: 17:01 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/filippov-2075508085.html
Россиянин Никита Филиппов выиграл серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме
Россиянин Никита Филиппов выиграл серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Россиянин Никита Филиппов выиграл серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую для России медаль Олимпийских игр в Италии, выиграв серебро в спринте. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T16:18:00+03:00
2026-02-19T17:01:00+03:00
ски-альпинизм
зимние олимпийские игры 2026
никита филиппов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075530232_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_cbe3c3d6e6e4d4777ed6df4d8ce648f2.jpg
https://ria.ru/20260210/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
https://ria.ru/20260219/petrosyan-olimpiada-2075463207.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075530232_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_dda16a8c4c5be445ceb4b357a2f0f5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ски-альпинизм, зимние олимпийские игры 2026, никита филиппов
Ски-альпинизм, Зимние Олимпийские игры 2026, Никита Филиппов
Россиянин Никита Филиппов выиграл серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме

Российский ски-альпинист Никита Филиппов выиграл серебро Олимпиады-2026

© AP Photo / Gabriele FacciottiРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро Олимпиады в Италии
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро Олимпиады в Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро Олимпиады в Италии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую для России медаль Олимпийских игр в Италии, выиграв серебро в спринте.
Филиппов финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль (2.34,03), третьим финишировал француз Тибо Ансельме (2.36,34).
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50

Ски-альпинизм сочетает элементы альпинизма, беговых и горных лыж. Спортсмены должны подниматься в гору на лыжах, затем бежать вверх по лестнице, неся снаряжение на себе, а на заключительном этапе скатываться вниз.

На счету 23-летнего Филиппова 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды становился бронзовым призером в спринте на этапах Кубка мира.
Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады. Филиппов — единственный представитель России в этой дисциплине.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в статусе нейтральных атлетов.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Как Петросян выиграть золото: полный расклад сил перед олимпийской битвой
Вчера, 14:15
 
Ски-альпинизмЗимние Олимпийские игры 2026Никита Филиппов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала