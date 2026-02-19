https://ria.ru/20260219/filippov-2075507790.html
Филиппов вышел в финал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде
Россиянин Никита Филиппов стал финалистом спринта в соревнованиях по ски-альпинизму на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
зимние олимпийские игры 2026
ски-альпинизм
никита филиппов
Филиппов вышел в финал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов стал финалистом спринта в соревнованиях по ски-альпинизму на Олимпийских играх в Италии.
В четверг Филиппов выступал во втором полуфинальном забеге и показал второй результат. В финал прошли по два лучших спортсмена обоих полуфиналов, а также два ски-альпиниста не попавшие в число сильнейших, но показавшие лучшее время.
Финал соревнований начнется в 16:15 мск.
Филиппов стал первым из россиян, завоевавших путевку на Олимпийские игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным участником от России на Играх в этой дисциплине.