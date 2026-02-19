Филиппов вышел в финал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов стал финалистом спринта в соревнованиях по ски-альпинизму на Олимпийских играх в Италии.

В четверг Филиппов выступал во втором полуфинальном забеге и показал второй результат. В финал прошли по два лучших спортсмена обоих полуфиналов, а также два ски-альпиниста не попавшие в число сильнейших, но показавшие лучшее время.

Финал соревнований начнется в 16:15 мск.

Филиппов стал первым из россиян, завоевавших путевку на Олимпийские игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.