https://ria.ru/20260219/filippov-2075451140.html
Россиянин вышел в полуфинал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде
Россиянин вышел в полуфинал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Россиянин вышел в полуфинал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде
Россиянин Никита Филиппов вышел в полуфинал спринта в соревнованиях по ски-альпинизму на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T12:56:00+03:00
2026-02-19T12:56:00+03:00
2026-02-19T12:56:00+03:00
спорт
италия
россия
филипп (король бельгии)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075448725_0:39:1409:832_1920x0_80_0_0_410bb2fa2ee581b613e022faca3b4a72.jpg
https://ria.ru/20260218/filippov-2075045959.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075448725_0:0:1549:1163_1920x0_80_0_0_f90b815f83d58798e4a96c87067abced.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, россия, филипп (король бельгии), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Россия, Филипп (король Бельгии), Зимние Олимпийские игры 2026
Россиянин вышел в полуфинал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде
Россиянин Филиппов вышел в полуфинал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде