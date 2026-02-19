Россиянин вышел в полуфинал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов вышел в полуфинал спринта в соревнованиях по ски-альпинизму на Олимпийских играх в Италии.

Россиянин показал второй результат во втором квалификационном забеге. В полуфинал выходят по три лучших спортсмена из каждого забега, а также три лаки-лузера.