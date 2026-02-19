Рейтинг@Mail.ru
Россиянин вышел в полуфинал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
12:56 19.02.2026
Россиянин вышел в полуфинал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде
Россиянин Никита Филиппов вышел в полуфинал спринта в соревнованиях по ски-альпинизму на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T12:56:00+03:00
2026-02-19T12:56:00+03:00
спорт, италия, россия, филипп (король бельгии), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Россия, Филипп (король Бельгии), Зимние Олимпийские игры 2026
© REUTERS / Angelika WarmuthНикита Филиппов
Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Angelika Warmuth
Никита Филиппов
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов вышел в полуфинал спринта в соревнованиях по ски-альпинизму на Олимпийских играх в Италии.
Россиянин показал второй результат во втором квалификационном забеге. В полуфинал выходят по три лучших спортсмена из каждого забега, а также три лаки-лузера.
Полуфинальные забеги пройдут в 15:25 мск, финал - в 16:15.
Филиппов стал первым из россиян, завоевавших путевку на Олимпийские игры. На счету 23-летнего спортсмена 23 победы на чемпионатах России, в январе он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Олимпиады, Филиппов является единственным представителем России на Играх в этой дисциплине.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Русский атлет идет за медалью Олимпиады с лозунгом Аршавина: порвет всех?
СпортИталияРоссияФилипп (король Бельгии)Зимние Олимпийские игры 2026
 
