Рейтинг@Mail.ru
Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:04 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/fabregas-2075392243.html
Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ
Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ
Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри назвал возглавляющего "Комо" Сеска Фабрегаса идиотом и ребенком в ходе стычки после матча чемпионата Италии по... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T10:04:00+03:00
2026-02-19T10:04:00+03:00
футбол
сеск фабрегас
массимилиано аллегри
милан
комо
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975351678_0:88:1000:651_1920x0_80_0_0_eefd116e4dac33695cf943a5806c06cc.jpg
https://ria.ru/20260219/lch-2075352186.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975351678_9:0:992:737_1920x0_80_0_0_1a7631767636cd01336fd914b47cad35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сеск фабрегас, массимилиано аллегри, милан, комо, серия а (чемпионат италии по футболу), спорт, вокруг спорта, скандал
Футбол, Сеск Фабрегас, Массимилиано Аллегри, Милан, Комо, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Спорт, Вокруг спорта, скандал
Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ

Тренер "Милана" Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча

© Footy HeadlinesОфициальный мяч Серии А
Официальный мяч Серии А - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Footy Headlines
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри назвал возглавляющего "Комо" Сеска Фабрегаса идиотом и ребенком в ходе стычки после матча чемпионата Италии по футболу, сообщает Tuttomercatoweb.
В среду "Милан" дома сыграл вничью с "Комо" (1:1) в матче 24-го тура Серии А. Аллегри был удален в концовке матча за то, что вступился за полузащитника своей команды Алексиса Салемакерса, которого дернул за футболку стоявший у бровки Фабрегас. После игры по пути в зал для пресс-конференций между тренерами произошла перепалка.
"Ты идиот. Ты еще ребенок, который начал тренировать позавчера", - сказал Аллегри.
На пресс-конференции Аллегри пошутил, что в следующий раз сам попробует сбить в подкате игрока соперника. "Салемакерс вводил мяч в игру, его схватил кто-то на скамейке запасных, кажется, Фабрегас. Он извинился? Хорошо. Если в следующий раз кто-то будет у бровки, я попробую в него подкатиться", - сказал тренер.
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Буде-Глимт" с Хайкиным сенсационно обыграл "Интер" в матче ЛЧ
Вчера, 00:53
 
ФутболСеск ФабрегасМассимилиано АллегриМиланКомоСерия А (чемпионат Италии по футболу)СпортВокруг спортаскандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала