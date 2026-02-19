Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри назвал возглавляющего "Комо" Сеска Фабрегаса идиотом и ребенком в ходе стычки после матча чемпионата Италии по футболу, сообщает Tuttomercatoweb.

В среду "Милан" дома сыграл вничью с "Комо" (1:1) в матче 24-го тура Серии А. Аллегри был удален в концовке матча за то, что вступился за полузащитника своей команды Алексиса Салемакерса, которого дернул за футболку стоявший у бровки Фабрегас. После игры по пути в зал для пресс-конференций между тренерами произошла перепалка.

"Ты идиот. Ты еще ребенок, который начал тренировать позавчера", - сказал Аллегри.