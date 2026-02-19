https://ria.ru/20260219/fabregas-2075392243.html
Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ
Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ
Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри назвал возглавляющего "Комо" Сеска Фабрегаса идиотом и ребенком в ходе стычки после матча чемпионата Италии по... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ
Тренер "Милана" Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри назвал возглавляющего "Комо" Сеска Фабрегаса идиотом и ребенком в ходе стычки после матча чемпионата Италии по футболу, сообщает Tuttomercatoweb.
В среду "Милан" дома сыграл вничью с "Комо" (1:1) в матче 24-го тура Серии А. Аллегри был удален в концовке матча за то, что вступился за полузащитника своей команды Алексиса Салемакерса, которого дернул за футболку стоявший у бровки Фабрегас. После игры по пути в зал для пресс-конференций между тренерами произошла перепалка.
"Ты идиот. Ты еще ребенок, который начал тренировать позавчера", - сказал Аллегри.
На пресс-конференции Аллегри пошутил, что в следующий раз сам попробует сбить в подкате игрока соперника. "Салемакерс вводил мяч в игру, его схватил кто-то на скамейке запасных, кажется, Фабрегас. Он извинился? Хорошо. Если в следующий раз кто-то будет у бровки, я попробую в него подкатиться", - сказал тренер.