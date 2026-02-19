Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев: Всероссийская Спартакиада сильнейших будет отбором к Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
21:29 19.02.2026
Дегтярев: Всероссийская Спартакиада сильнейших будет отбором к Олимпиаде
Дегтярев: Всероссийская Спартакиада сильнейших будет отбором к Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Дегтярев: Всероссийская Спартакиада сильнейших будет отбором к Олимпиаде
Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года станет главным национальным отбором к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, заявил... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026
спорт, михаил дегтярев, олимпийские игры
Спорт, Михаил Дегтярев, Олимпийские игры
Дегтярев: Всероссийская Спартакиада сильнейших будет отбором к Олимпиаде

Дегтярев: Всероссийская Спартакиада сильнейших будет отбором к Олимпиаде-2028

ТУЛА, 19 фев – РИА Новости. Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года станет главным национальным отбором к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в ходе заседания рабочей группы комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт".
В четверг губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев провел заседание рабочей группы комиссии по подготовке материалов к заседанию Совета при президенте РФ на тему "О развитии системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований".
"Сейчас мы готовимся к проведению Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов 2026 года - она станет главным национальным отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе", - цитирует Дегтярева пресс-служба аппарата правительства Тульской области.
Он добавил, что в программу Спартакиады войдут 43 вида спорта, соревнования примут семь регионов России, участвовать в них будут больше 14 тысячи человек.
По словам министра спорта РФ, развитие всей системы Спартакиад - юниорской, студенческой, для пенсионеров и спортсменов с инвалидностью - обеспечивает преемственность поколений и устойчивое развитие российского спорта.
