Бойкот Паралимпиады украинцами не останется безнаказанным, заявил Свищев

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что бойкот Паралимпиады украинцами не пройдет бесследно, такие действия наказываются дисквалификацией или техническим поражением.