Бойкот Паралимпиады украинцами не останется безнаказанным, заявил Свищев

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что бойкот Паралимпиады украинцами не пройдет бесследно, такие действия наказываются дисквалификацией или техническим поражением.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
"Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о том, что россияне и белорусы будут идти с флагами на параде, принято. Решение украинской спортивной делегации - их личное дело. Но во всем мире есть четкое понимание, что бойкоты - это мера шантажа, несовместимая со спортом. Это их право. Они накажут, прежде всего, своих спортсменов. А так могут делать и говорить, что хотят. Это все не имеет никакого отношения к спорту. И хочу напомнить, что в спортивном мире бойкоты и шантаж наказываются: где - дисквалификациями, где - техническим поражением. Но просто так это не пройдет", - сказал Свищев.
Ранее шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.