Рейтинг@Mail.ru
Антонелли стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
19:31 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/antonelli--2075597258.html
Антонелли стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне
Антонелли стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Антонелли стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне
Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время во второй день второго этапа предсезонных тестов в Бахрейне. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T19:31:00+03:00
2026-02-19T19:31:00+03:00
формула-1
макларен
мерседес
оскар пиастри
макс ферстаппен
спорт
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969646706_818:40:3071:1308_1920x0_80_0_0_2a67f887f2af2b10e386fe037ae3573f.jpg
https://ria.ru/20260218/rassell-2075299966.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969646706_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ec7cf3978f8fdce83d8e3cb654219883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
макларен, мерседес, оскар пиастри, макс ферстаппен, спорт, авто
Формула-1, Макларен, Мерседес, Оскар Пиастри, Макс Ферстаппен, Спорт, Авто
Антонелли стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне

Антонелли стал лучшим во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Бахрейне

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время во второй день второго этапа предсезонных тестов в Бахрейне.
Антонелли проехал лучший круг за 1 минуту 32,803 секунды. Второе время показал австралиец Оскар Пиастри (1.32,861) из "Макларена", тройку лучших замкнул четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (1.33,162) из "Ред Булл", который проехал 139 кругов и стал лидером дня по этому показателю.
Второй километраж показал пилот "Альпин" аргентинец Франко Колапинто (120 кругов), третьим стал гонщик "Уильямса" Александер Албон из Таиланда (117).
Предсезонные тесты в Бахрейне завершатся 20 февраля. Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Пилот Мерседеса Джордж Расселл на Гран-при США Формулы-1 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Расселл показал лучшее время в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне
18 февраля, 19:51
 
Формула-1МакларенМерседесОскар ПиастриМакс ФерстаппенСпортАвто
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала