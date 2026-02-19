Антонелли стал лучшим во второй день предсезонных тестов в Бахрейне

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время во второй день второго этапа предсезонных тестов в Бахрейне.

Антонелли проехал лучший круг за 1 минуту 32,803 секунды. Второе время показал австралиец Оскар Пиастри (1.32,861) из "Макларена", тройку лучших замкнул четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (1.33,162) из "Ред Булл", который проехал 139 кругов и стал лидером дня по этому показателю.

Второй километраж показал пилот "Альпин" аргентинец Франко Колапинто (120 кругов), третьим стал гонщик "Уильямса" Александер Албон из Таиланда (117).